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Müzisyen Mehmet Dudarık
Müzisyen Mehmet DudarıkFotoğraf: DHA
SuçTürkiye

Ankara'da müzisyene yumruklu saldırı: Zanlı tutuklandı

2 saat önce

Ankara'da Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık'ı darp eden zanlı tutuklandı. Piiz grubu, yoğun bakımda bulunan Dudarık'ın durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

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Ankara'da Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık'ı darp ederek, müzisyenin ağır yaralanmasına yol açan zanlı tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Arkadaşının ayağına basılması gerekçesiyle çıkan tartışmada darp eden B.K.K. adlı şahıs, 16.12.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. Açıklamada, müzisyen Mehmet Dudarık'ın hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre, olay rock müzik grubu Pizz'in 14 Aralık'ta Ankara'da bir eğlence mekanında verdiği konser sonrasında meydana geldi. Konserin ardından grubun davulcusu Mehmet Dudarık, sahneden inerek, konseri izleyenler arasında bulunan çocukluk arkadaşı O.O ile dans etmeye başladı. Bu sırada kalabalık arasında bulunan B.K.K., Dudarık'a, ayağına bastığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından Dudarık, dışarıya çıktı. Dudarık telefonla konuşurken dışarıya çıkan B.K.K.'nın yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık, yerde de defalarca yumruklandı. Ağır yaralanan Dudarık, arkadaşları tarafından Ankara İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. B.K.K. ise da olay sonrası gözaltına alındı.

Dudarık'ın durumu iyiye gidiyor

Dudarık'ın durumun ağır olduğu, yoğun bakımda bulunduğu belirtildi. 

Piiz grubu, sosyal medya hesabından Pazar günü yaptığı açıklamada, Mehmet Dudarık'ın durumunun daha iyiye gittiğini, bilincinin şu an için açık olduğunu duyurdu.

Bu açıklama öncesinde DHA'ya konuşan Piiz grubunun gitaristi Doğa Usta, Mehmet Dudarık'ın MS hastası olduğunu, başına aldığı darbe sonucu hastalığının da tetiklendiğini söyledi. Arkadaşının hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Usta olayı şöyle anlattı: "Tanımadığı bir şahıs Mehmet'in yanına doğru yanaşıyor. Mehmet'in ona çarpmasını sağlıyor. Çarptıktan sonra ayağını gösteriyor, 'niye ayağıma basıyorsun' diyor. Mehmet sürekli özür diliyor, 'özür dilerim kardeşim, bilerek olmadı bastıysam da' diyor. Ama saldırgan tartışmayı uzatmaya devam ediyor. Sonra olay kapanıyor gibi gözüküyor. Sonra Mehmet dışarı çıkıyor. Mehmet telefonla konuşurken arkadan birisi geliyor ve yumrukla saldırıyor, yere düşürüyor. Yerde yumruklamaya devam ediyor" dedi.

Usta, Mehmet'in çocukluk arkadaşı O.O.'nun da aynı kişi tarafından saldırıya uğradığını söyleyerek, "Diğer arkadaşına da yumruk atıyor. Mehmet'in arkadaşının elmacık kemiği patlamış, yüzünde kırık varmış onun da. Biz hala şoktayız" diye konuştu.

Dudarık'ın yumruklu saldırı sonucu yaralandığı olay güvenlik kameralarına yansıdı. İçerideki görüntüde B.K.K.'nın kalabalığın arasında yumruk salladığı görüldü. Dışarıda da B.K.K.'nın, hızla gelip telefonla konuşan Mehmet Dudarık'ın kafasına yumruk attığı, yerde de yumruklamaya devam ettiği güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA, ANKA,DW/JD, BÖ

 

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