Ankara'da İdlib diplomasisi yoğunlaşıyor

İdlib'de Türk askerlerine düzenlenen saldırının ardından tırmanan gerginlik üzerine Salı günü akşam saatlerinde Ankara'ya gelen ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türk yetkililerle temaslarda bulunacak. Görüşmelerine başlamadan önce Esenboğa Havalimanı'nda bir açıklama yapan Jeffrey, ABD'nin müttefiği Türkiye'nin askerlerinin İdlib'de tehditle karşı karşıya olduğunu belirterek "Bu tehdit Rusya ve Esad hükümetinden geliyor. Sahada şehidimiz var, başınız sağ olsun" diye konuştu.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey

Açıklamasını Türkçe yapan Jeffrey, sözlerini "Biz bugün Ankara'ya gelip Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek istiyoruz ve mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz" diye sürdürdü.

Jeffrey'e eşlik eden Ankara'daki ABD Büyükelçisi'nin başdanışmanı Rich Ouzen da Şam rejiminin saldırılarını şiddetle kınadıklarını ve Türkiye ile azami dayanışma içinde olmak istediklerini dile getirdi. Ouzen, "Türk müttefiklerimizle yakın irtibat içinde olacağız" şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da İdlib'deki gelişmelerle ilgili bugün Twitter hesabından bir açıklama yaptı. "NATO müttefiğimiz Türkiye'nin yanındayız" mesajını veren Pompeo, Jeffrey'nin istikrarsızlığa yol açan saldırıya verilecek yanıtları değerlendireceğini ve atılacak adımların koordinasyonunu yapacağını ifade etti.

Putin ve Erdoğan görüşecek

İdlib'de yükselen tansiyon nedeniyle ABD devreye girerken Türkiye bir yandan da sahada karşı karşıya olduğu Rusya'yla diplomatik adımlar atmaya çalışıyor. Ancak hafta sonu Rusya'dan Ankara'ya gelen heyetle Pazartesi gününe kadar sürdürülen görüşmelerden bir sonuç alınamadı. Moskova'dan bugün yapılan açıklamada da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştireceği belirtildi. Ancak görüşmenin zamanı ile ilgili bilgi verilmedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus heyetin ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada görüşmelerden sonuç alınamaması halinde konuyu Erdoğan ve Putin'in değerlendireceğini söylemişti.

Erdoğan atılacak adımları açıklayacak

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP'nin Çarşamba gününe ertelenen grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları açıklaması bekleniyor. Bugün yaptığı konuşmada gerekli karşı cevapların en üst düzeyde Suriye tarafına verdiklerini söyleyen Erdoğan, "Ciddi manada orada, özellikle de İdlib'de misliyle belalarını buldular ama yetmez, daha devam edecek" şeklinde konuştu.

Putin ve Erdoğan'ın İdlib'i görüşmesi bekleniyor

İdlib'de geçen haftadan bu yana 13 Türk askeri rejim birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu hayatını kaybetti. Bölgede Nisan ayında Rusya'nın desteğiyle geniş çaplı bir operasyon başlatan Şam, bölgedeki ilerleyişini sürdürüyor. Rejimin operasyonlarını durdurmasını isteyen Türkiye ise 12 gözlem noktasının bulunduğu İdlib'e ve Halep çevresine takviye birlikler gönderiyor. Erdoğan Şam'a saldırılarını durdurması için Şubat ayının sonuna kadar süre vermişti.

Muhaliflerin elindeki son bölge

İdlib, Suriye'de muhalif grupların elinde kalan son bölge. İdlib'in büyük bir bölümü, El Kaide'ye yakınlığıyla bilinen Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) örgütünün elinde. Esad'a bağlı birliklerin Nisan ayından bu yana düzenlediği operasyonlar sonucu İdlib'de 600 kilometrekareden büyük bir alanı kontrolü altına aldığı belirtiliyor. BM'nin verilerine göre operasyonlarda şimdiye kadar yaklaşık bin 500 sivil hayatını kaybetti. Çatışmalardan kaçan 500 binden fazla kişinin de Türkiye sınırına doğru ilerlediği belirtiliyor.

DW,DHA/HS,JD

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