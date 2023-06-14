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Ankara'da İsveç zirvesi: Müzakerelere devam kararı

3 saat önce

İsveç’te yürürlüğe giren yeni terör yasalarının yansımalarının istişare edildiği belirtilen kritik Ankara zirvesinde taraflar, müzakerelere devam etme konusuda mutabık kaldı.

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Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Fotoğraf: Francois Lenoir/REUTERS

İsveç'in NATO'ya üyeliği için kritik bir eşik olarak görülen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin katıldığı toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

Türk heyetinin başkanlığını Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak yeni atanan Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar’ın yaptığı toplantıya NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyet başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katıldı.

Yaklaşık beş saat süren toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda İsveç'in üçlü muhtırada yer alan taahhütler bağlamında attığı adımların ele alındığı belirtilerek, "Başta, bu ülkede 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni mevzuat olmak üzere terörizmle mücadelede alınmakta olan tedbirlerin terör örgütlerinin İsveç’teki faaliyetlerine yönelik yansımaları, somut örnekler temelinde istişare edilmiştir" denildi.

Finlandiya vurgusu

Katılımcıların Daimi Ortak Mekanizmanın önemini vurgulayarak müteakip somut adımlar üzerinde çalışmaya devam etmek hususunda mutabık kaldıklarını kaydeden açıklamada, "4 Nisan 2023 tarihinde NATO’ya katılan Finlandiya’nın, sürecin başında daimi olarak tasarlanan bu mekanizmanın toplantılarına katılmaya devam etmesi, terör örgütleriyle mücadelenin takibinin NATO üyeliğinden sonra da sürdürüleceğinin teyidi bakımından ayrıca önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Stockholm'den kritik adım

Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya, daha önce mesafeli durdukları NATO'ya üye olmak için başvurmuştu. Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında NATO'nun da dahil olduğu uzun soluklu bir müzakere sürecinin sonunda Finlandiya'nın üyeliği onaylanmış ve Helsinki Nisan ayında İttifak'ın 31'inci üyesi olmuştu. Ancak Ankara, İsveç'in attığı adımların yeterli olmadığını ve "terörle mücadelede" Stockholm'den daha fazla girişim beklediklerini belirterek İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakmamıştı.

Terörle mücadele yasalarını sertleştiren İsveç'ten hafta başında PKK destekçisi olduğu belirtilen bir kişiyi Türkiye'ye iade etme kararı gelmişti. Terörle mücadelede işbirliği talep eden Ankara’ya yönelik bir adım niteliğindeki karar, bu bağlamda bir ilke işaret ediyor.

DW,DHA/SÖ,TY

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