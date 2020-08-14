Ankara'da Hamas-El Fetih buluşması

Uzlaşma arayışındaki Hamas ve El Fetih liderleri Ankara'da bir araya geldi. Buluşma, Filistinli liderlerin 2017'de varılan ancak uygulanmayan Kahire anlaşması sonrası gerçekleştirdikleri ilk yüz yüze görüşme oldu.
Alman haber ajansı dpa'ya konuşan yetkililer, Hamas ve El Fetih liderlerinin uzlaşma sağlamak amacıyla Ankara'da bir araya geldiğini açıkladı.
Söz konusu buluşma, 2017 yılında Mısır'ın başkenti Kahire'de varılan ancak uygulanamayan uzlaşma anlaşması sonrası liderler arasında gerçekleşen ilk yüz yüze görüşme oldu.
Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, 3 Eylül'de El Fetih ve Hamas dâhil 14 Filistinli fraksiyon liderinin internet üzerinden katıldığı bir toplantıya başkanlık etmişti.
Hamas yetkilisi Halil el Hayya, "Türkiye'deki görüşmeler, Filistinli güçlerin daha önce varılan anlaşmayı uygulamak için geçmişte gerçekleştirdiği görüşmeler ve diyaloğun uzantısı niteliğinde" dedi.
Taraflar arasındaki gerginlik Hamas'ın Haziran 2007'de El Fetih ağırlıklı güvenlik güçleriyle çatışarak Gazze'nin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana devam ediyor.
Hamas, o tarihten bu yana Gazze Şeridi'nin kontrolünü elinde tutuyor. El Fetih ise Batı Şeria merkezli Filistin Yönetimi hükümetini kontrol ediyor.
El Hayya, Hamas'ın "Filistin davasını hedef alan plan, anlaşma ve zorluklara karşı koyabilecek kapsayıcı bir ulusal strateji" yakalama arayışında olduğunu söyledi.
DW,dpa/CÖ,BÖ
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İsrail, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini normalleştirmek için vardığı anlaşmanın ardından Gazze Şeridi'ni bombaladı. Filistin yönetimi anlaşmanın bölge barışına katkısı olmayacağı görüşünde.
İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararı alan Bahreyn'e tepki gösteren Filistin'e Türkiye ve İran'dan destek geldi. Her iki ülke de Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını kınadı.
İsrail ile Hamas'ın vardığı uzlaşmaya göre, Hamas'ın yanıcı balonlarla saldırıları durdurması karşılığında Kerm Ebu Salim sınır kapısı açılacak ve Gazze Şeridi'ne yeniden akaryakıt nakliyatına izin verilecek.