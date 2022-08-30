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MEB önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenler gözaltına alınmıştı. Fotoğraf: ANKA
EğitimTürkiye

Ankara'da gözaltına alınan öğretmenler serbest

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmalarına izin verilmeyen ve gözaltına alınan yedi öğretmen akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

https://www.dw.com/tr/ankarada-g%C3%B6zalt%C4%B1na-al%C4%B1nan-%C3%B6%C4%9Fretmenler-serbest/a-62975559

Türkiye'nin farklı kentlerinden Ankara'ya giden ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde basın açıklaması yapmak istedikleri sırada polis tarafından gözaltına alınan özel sektörde çalışan yedi öğretmen, akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Öğretmenlerle birlikte gözaltına alınan iki avukat ise daha önce salıverilmişti.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, kuruluşunun birinci yılında, asgari ücretin altına düşen ücretlere, sözleşme dayatmasına ve uzun mesailere karşı Ankara’da yaptığı toplantının ardından Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmak istemiş, ancak polis izin vermemişti. Öğretmenlere biber gazıyla müdahale eden polis, dokuz kişiyi gözaltına almıştı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Fındık polisin sert müdahalesine tepki göstererek, "Arkadaşlarımızı gözaltına aldılar. Öğretmenin gördüğü değer buradan da ortaya çıkıyor. Onların bir kısmı (polisler) belki atanamayan öğretmenler. Biz onların çocuklarını okutuyoruz, bize reva görülen şey bu" açıklamasını yaptı. 

Kılıçdaroğlu da eleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da öğretmenlerin serbest bırakılması öncesinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, polisin müdahalesini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… 'Al bunu diyen' o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!” ifadesine yer verdi.

ANKA, DW / HT,SÖ

 

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