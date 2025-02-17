Ankara'da Erdoğan-Zelenskiy zirvesi

Ukrayna lideri Zelenskiy bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşme ABD ve Rus heyetlerinin Riyad'daki temasları ile aynı güne rastlıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Ankara'daki temasları başladı. Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi ABD yönetiminin Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik girişimlere hız verdiği bir dönemde gerçekleşiyor. İkili ve heyetler halinde yapılacak toplantıların ardından ortak basın açıklaması düzenlenecek.

Zelenskiy görüşme için Ankara'ya dün akşam saatlerinde eşi Olena Zelenska ile geldi. Sosyal medya hesabından Türkçe "Hoş bulduk Türkiye" diye yazan Ukrayna lideri, toplantıların gündeminde esir takası ve gıda güvenliği konularının olacağını, eşi Olena'nın ise eğitim ve kültür alanında temaslarda bulunacağını kaydetmişti.

Ukrayna basını Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde ekonomik konuların yanı sıra Karadeniz'in güvenliğinin de ele alınacağını aktardı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Zelenskiy-Erdoğan görüşmesinde "Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkilerinin tüm veçheleriyle gözden geçirileceğini" ve "iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımların" yanı sıra "Ukrayna'daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meselelerin" ele alınacağını bildirmişti.

Öte yandan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinin yanı sıra Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Ankara'da bir toplantı gerçekleştirdi.

Ankara'dan önce Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden Zelenskiy ve heyetinin turunu Suudi Arabistan ile sürdürmesi bekleniyor.

DW,dpa / MUK,JD

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