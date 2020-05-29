Ankara’da bir genç bıçaklanarak öldürüldü

Ankara Etimesgut'ta Barış Çakan adlı genç bıçaklanarak öldürüldü. Mezopotamya Ajansı 20 yaşındaki Barış Çakan'ın parkta Kürtçe müzik dinlediği gerekçesiyle kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğünü duyurdu. Ajans gencin ailesinden aldığı bilgilere dayandırarak verdiği haberde, gece arkadaşlarıyla parkta oturmak için evden çıkan Çakan'ın Kürtçe müzik dinlediği için üç kişilik bir grubun saldırısına uğradığını ve kalbinden bıçaklandığını yazdı. Ajansa konuşan gencin kuzeni Doğan Çakan, daha önce Kürtçe müzik dinledikleri için kendilerinin de saldırıya maruz kaldığını belirtti.

Valiliğin açıklaması

Ankara Valiliği ise açıklamasında olayın Kürtçe müzik nedeniyle yaşanmadığını belirtti. Açıklamada, "İddia edildiği gibi olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil tam aksine maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır" denildi. Açıklamada "Maktulün arkadaşı B. A. alınan ilk ifadesinde olayın bu şekilde başladığını belirtmektedir" ifadesine yer verildi. Ankara Valiliği şüphelilerin gözaltına alındığını ve gerekli adli sürecin başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medyada olaya tepki

Twitter'da #BarışÇakan etiketi altında çok sayıda paylaşım yapıldı. HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kürtçe şarkı dinlediği için ırkçı bir cinayetle katledildi. Barış’ı katleden zihniyet; Kürtçe eğitim veren okulları kapatan, Kürtçe tabelaları indiren anlayıştan besleniyor. Bu anlayışa karşı şarkılarımızı söylemeye, ezilenlerle yan yana olmaya devam edeceğiz" denildi.

DW / HT,BW

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