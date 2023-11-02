Ankara'da Antony Blinken'ın ziyareti bekleniyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın hafta sonu Ankara'ya gelme ihtimali var. Gündemde ise Gazze'deki durum ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolü bulunuyor.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların ve Ortadoğu'da gerginliğin sıcaklığını koruduğu bir dönemde henüz resmi olarak açıklanmamakla birlikte ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 5 Kasım'da Ankara'ya yapması beklenen ziyareti Türkiye ve iki ülke ilişkileri açısından önem taşıyor.

Blinken'ın geleceğini ilk olarak Türkiye'deki diplomatik kaynaklar duyururken ABD'li Bakan'ın resmi programında ise bu ziyarete yer verilmedi. Ancak ABD'li kaynaklar, Blinken'ın sadece bu kez değil tüm ziyaret programlarında zaman zaman ekstra duraklara uğrayabildiğini belirterek Ankara'ya gelme ihtimalini dışlamıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Blinken'ın 2-10 Kasım günleri arasında İsrail, Ürdün, Japonya, Güney Kore ve Hindistan'ı kapsayan bur tura çıkacağı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller dünkü basın toplantısında Blinken'ın Cuma günü İsrail ve Ürdün'e gideceğini belirterek Türkiye ziyaretini ise doğrulamamıştı.

Daha önce de bölgeyi ziyaret eden ancak o ülkeler içine Türkiye'yi dahil etmeyen Blinken'ın bu kez gelip gelmeyeceği hâlâ kesin değil iken Ankara'nın bu ziyareti çok istediği biliniyor.

Blinken daha önce 6 Şubat depremlerinin ardından dayanışma için Ankara'ya gelmişti.

Türkiye'nin İsrail'e karşı sertleşen tepkisi

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği terör saldırısının ardından İsrail, Gazze'ye önce yoğun bir hava bombardımanı başlattı, ardından da hava operasyonlarına nokta kara operasyonları eşlik etti.

Türkiye ise saldırıların ilk zamanlarında ihtiyatlı bir politika takip ederek taraflara itidal tavsiye etmiş, ancak İsrail'in saldırılarında daha fazla sivilin hayatını kaybetmesi ve diğer etkenlerle daha sert bir tutum takınmaya başlamıştı.

Blinken'ın Hamas'ın ilk saldırısının hemen ardından 12 Ekim'de İsrail'i ziyaret ederek "Buraya sadece bir Dışişleri Bakanı olarak değil bir Yahudi olarak geldim" şeklindeki açıklaması ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisine yol açmıştı.

Erdoğan, Blinken'ın bu sözlerine karşılık 13 Ekim'de şunları kaydetti:

"Bunu söylediğin zaman karşındakiler 'Ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum' derse ne diyeceksin? Bak biz Yahudi, öbür tarafta Türk, öbür tarafta şu bu demiyoruz. Karşındakine 'insan' sıfatıyla yaklaşacaksın. Yahu o çocukların halini görmüyor musun? O şehit edilen yavruların halini görmüyor musun? Annelerinin babalarının ne hale geldiğini görmüyor musun?"

Sonraki günlerde Hamas'ı terör örgütü olarak tanımadığını söyleyen Erdoğan, İstanbul'daki Filistin mitinginde İsrail'i "soykırım" uygulamakla suçladı ve bunun üzerine İsrail güvenlik nedeniyle zaten ayrılmış olan Ankara'daki büyükelçisini istişareler için çağırdığını açıkladı.

ABD'li Bakan, Ortadoğu'daki sıcak gündemle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birkaç kez telefon görüşmeleri yaptı.

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