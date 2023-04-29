Ankara merkezli soruşturmada 15 ilde eş zamanlı operasyon

Ankara merkezli 15 ilde 54 kişinin yakalanması için başlatılan operasyonda şu ana kadar Mezopotamya Haber Ajansı (MA) Editörü Sedat Yılmaz ile Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu üç kişi gözaltına alındığı belirtildi. DFG'nin diğer eşbaşkanı Serdar Altan da, geçen yıl Haziran ayından bu yana tutuklu bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Ankara merkezli 15 ilde, "PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında" haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili açıklamasında, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar bünyesinde alınan etkin pişmanlık gösteren şüphelilerin ifadeleri, tanık beyanları, yurt dışı çıkış kayıtları, kendi aralarında çok sayıda görüşme yaptıkları ve sık sık bir araya gelerek örgütsel toplantı yaptıklarını gösteren ve bu anlamda haklarındaki teşhis ve beyanları doğrulayan HTS kayıtları ile açık kaynak araştırma raporlarına göre terör örgütünün sözde 'Bağımsız Birleşik Kürdistan' hedefleri doğrultusunda 'ideolojik alan merkezi' yapılanmasına bağlı olarak faaliyetleri tespit edilen" 49 kişi ile "FETÖ/PDY bağlantısı" olan 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve "şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği" bildirildi.

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Dört gün önce 21 ilde operasyon yapılmıştı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında da, geçen Salı günü 21 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş ve söz konusu operasyonlarda, aralarında gazeteci, siyasetçi ve avukatların da bulunduğu çok sayıda kişi ile ilgili gözaltına alınmıştı. Diyarbakır Barosu da, yapılan operasyonu eleştirerek, "Temel hak ve özgürlüklere son derece keyfî bir biçimde müdahale edilmekte, avukatlar başta olmak üzere hak savunucuları ve bağlı olunan meslek örgütleriyle sivil toplum örgütlerinin yargı eliyle hedef alındığı, ceza tehditlerine maruz bırakıldığı bir süreç yaşanmaktadır" ifadelelerini kullanmıştı.

DW / ET,JD

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