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Ankara: Kimlik gösterme tartışmasında bekçi dayağı iddiası

Alican Uludağ
27 Eylül 2023

Ankara'da kimlik gösterme tartışması sırasında Hasan Dinç adlı kişi, bekçiler tarafından darp edildiğini iddia etti. Görevliye direnmekten ifade veren Dinç, bekçilerden şikâyetçi oldu.

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Hasan Dinç, bekçiler tarafından darp edildiğini iddia ediyor
Hasan Dinç, bekçiler tarafından darp edildiğini iddia ediyor Fotoğraf: Privat

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Ege Mahallesi'nde yaşandı. Dinç'in ifadesine göre, 25 Eylül günü iki akrabasıyla evde içki içen Dinç, yanındakilerle birlikte daha sonra evlerinin yanındaki Ege Millet Bahçesi'ne geçti. Dinç çimenliklerde otururken iki akrabası sigara almaya gitti, dönüşlerinde yanlarında içki getirdi. 

İfadesinde bu sırada çalan telefonuyla konuştuğunu söyleyen Dinç, "Görüşmeye devam ettiğim sırada iki bekçi geldi. Benden kimlik istediler. Ben de 'TC kimlik numaramı ve ehliyetimi vereyim, telefonla görüşmem acil, isterseniz beni karakola götürün' dedim. Burada yeğenlerim bekçilere kimliklerini verdi. Bu esnada bekçiler gözlerime biber gazı sıktı. Sonra beni darp etmeye başladılar. Yere yatırdılar. Bu esnada Doğuş'a da gaz sıkmaya başladılar. Ne olduğunu anlamadım" dedi. 

Karakol tuvaletinde de darp iddiası

Kendisinin çağrılan ekip otosuna bindirildiğini belirten Dinç, hem ekip otosu içinde hem de karakolun tuvaletinde bekçiler tarafından darp edildiğini söyledi. Bekçilere hakaret etmediklerini ve vurmadıklarını ifade eden Dinç, "Bacağım sakattı, yerde oturuyordum. Yerimden hiç kalkmadım. Bana yapılan muameleyi kabul etmiyorum. Bekçilerden şikâyetçiyim" şeklinde sözlerini sürdürdü.  

Hasan Dinç, bekçiler tarafından darp edildiğini iddia ediyor
Hasan Dinç, bekçiler tarafından darp edildiğini iddia ediyor Fotoğraf: Privat

Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'nde "görevi yaptırmamak için direnme", "görevli memura hakaret" suçlarından şüpheli olarak ifade veren Dinç, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildikten sonra serbest bırakıldı. 

Savcılık soruşturma başlattı

Dinç'in avukatı Fecri Narin de bekçilerden şikâyetçi olduklarını belirterek hem karakolun hem de polis aracının güvenlik kamera görüntülerine el konulmasını istedi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık, tanık ifadeleri ve kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından son kararını verecek. 

DW Türkçe'ye konuşan Avukat Fecri Narin, Türkiye'nin Ortadoğu ülkesine dönmek üzere olduğunu savunarak "Bu olay polis devleti olduğumuzun göstergesi.  Bekçiler kraldan çok kralcı davranıyor. Müvekkilim hem aracın içinde hem de karakol tuvaletinde darp edildi" dedi.

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Alican Uludağ 2008'den bu yana gazetecilik yapan Alican Uludağ, yargı ve insan hakları gibi konulara odaklanıyor.alicanuludag
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