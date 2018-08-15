 Ankara: Katar 15 milyar dolar yatırım yapacak | TÜRKİYE | DW | 15.08.2018

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TÜRKİYE

Ankara: Katar 15 milyar dolar yatırım yapacak

Erdoğan ile Katar Emiri arasındaki görüşmenin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Doha yönetiminin Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacağını bildirdi.

Emir Tamim von Qatar und Erdogan (Picture alliance/dpa/Turkish President Press Office)

Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacağı bildirildi. Açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Tani arasında Ankara'da gerçekleşen görüşmenin ardından yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından "Katar, Türkiye’ye 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapacak. Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır ve Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır" diye yazdı. Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yer aldı.

Katar'ın yatırımlarının niteliği ve ne zaman yapacağı konusunda ise bir bilgi verilmedi. Reuters'e bilgi veren Ankara'dan bir yetkili 15 milyar dolarlık yatırımın finans piyasalarına ve bankalara aktarılacağını söyledi. 

Türk yetkililerin aktardığına göre iki lider görüşmeleri sırasında ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı, Türkiye-Katar arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusunda uzlaştı.

Türkiye geçen yıl Katar ile diğer Körfez ülkeleri arasında yaşanan krizde Doha yönetiminin yanında yer almıştı.

Katar Emiri ile Erdoğan arasındaki görüşme, Türkiye'nin Liradaki aşırı değer kaybı nedeniyle kriz yaşadığı bir dönemde gerçekleşti. Türkiye, Rahip Brunson'un tutukluğu nedeniyle diplomatik kriz yaşadığı ABD'nin yaptırım tehditlerine karşı önlemler ve ticari alternatifler arıyor. Türk Lirası bu yılın başından beri Dolar karşısında yüzde 40 değer kaybetti. Cari açık, yüksek enflasyon ve özel sektörün yabancı bankalara olan döviz cinsinden borcu Türkiye'nin ekonomide yaşadığı başlıca sorunlar.

DW,AP,rtr/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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