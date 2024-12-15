Ankara: İstenirse Suriye'ye askeri yardım sunarız

Ankara'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, talep edilmesi halinde Türkiye'nin Suriye'ye askeri yardım sunabileceğini söyledi. Güler, Milli Savunma Bakanlığı'nın yıllık değerlendirme toplantısında "Suriye'deki yeni yönetimle askeri iş birliği olur mu?" sorusuna verdiği yanıtta "Hâlihazırda birçok ülke ile Askerî Eğitim ve İş Birliği Anlaşmamız bulunuyor. Yeni yönetimin talep etmesi durumunda gerekli desteği sağlamaya hazırız" dedi.

"Yeni yönetime şans vermek gerek"

Güler, Beşar Esad'ı deviren yeni yönetimin "tüm hükümet kurumlarına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlara saygı göstereceğini" açıkladığına dikkat çekti. Yeni yönetimin ayrıca, kimyasal silah tespit etmeleri hâlinde elde edecekleri bilgileri şeffaf şekilde Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne bildireceklerini özellikle ifade ettiğini belirten Güler "Yeni yönetimin yapacaklarını görmek ve onlara bir şans vermek gerektiğini düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Suriye'deki YPG birlikleri Fotoğraf: Baderkhan Ahmad/AP/dpa/picture alliance

"Öncelikli konumuz YPG'nin tasfiyesi"

"Öncelikli konumuz PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesidir" diyen Yaşar Güler, "Bunu ABD'li dostlarımıza da açık ve net şekilde ifade ettik. Onların da pozisyonlarını tekrar değerlendirmelerini bekliyoruz" dedi.

"Yeni dönemde Suriye'de PKK/YPG terör örgütü er ya da geç tasfiye edilecek. Bunu hem Suriye'deki yeni yönetim hem de biz istiyoruz. Suriye dışından gelen örgüt mensupları Suriye'yi terk edecek. Suriyeli olanlar silahlarını bırakacak" diyen Güler "Suriye'de yaptığımız mutabakatlara uyduğumuzu, muhataplarımızın da uyması ve terör örgütünün elindeki ağır silahların toplanması gerektiğini defaatle söyledik" diye konuştu.

"YPG parasal sıkıntıya girdi"

Deyrezzor'un da muhaliflerin kontrolüne geçtiğini işaret eden Güler "Şu anda PKK/YPG terör örgütü bu gelir kaynağından mahrum kaldı. Zaten TUSAŞ saldırısı sonrası düzenlenen operasyonlarla Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere kaynak sağlayan tesisler vurulmuştu. Örgüt şu anda parasal konuda çok ciddi sıkıntıya girdi" dedi.

"Rusya birliklerini tam anlamıyla çekmedi"

Milli Savunma Bakanı Güler Rusya'nın Suriye'deki birliklerini tam anlamıyla çektiğine yönelik kesin bir emare olmadığını açıkladı. Bazı gemilerin bakım ve değişim kapsamında Rusya'ya götürülebileceğini ifade eden Güler, Rusya'nın Suriye'de kalmak için yeni yönetimle görüştüğünü belirtti.

DW / EC, BÜ

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