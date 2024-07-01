Ankara Gar saldırısında karar: 10 sanığa 101 kez müebbet

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı'nda, 103 kişinin katledildiği IŞİD'in saldırısına ilişkin davada 10 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülendavanın bugünkü karar duruşmasında mahkeme heyeti sanıklar Yakup Şahin, Hakan Şahin, Resul Demir, İbrahim Halil Alçay, Hacı Ali Durmaz, Erman Ekici, Talha Güneş, Hüseyin Tunç ve Metin Akaltın’a insan öldürmekten 101'er kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, insan öldürmeye teşebbüs suçundan 379'ar kere 18 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme Erman Ekici'nin insanlığa karşı işlenen suçtan beraatine, dosyanın firari sanıklar yönünden ayrılmasına karar verdi.

Kararın açıklanmasının ardından, sanıkların "insanlığa karşı suç işlemekten" beraat etmesi, hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatlar tarafından protesto edildi.

Ne olmuştu?

Ankara Tren Garı'nda Emek, Barış ve Demokrasi mitingi için toplanan kalabalığın ortasında düzenlenen üç saniye arayla iki bombalı intihar saldırısı sonucunda 103 kişi hayatını kaybetmiş 500'den fazla kişi yaralanmıştı. Yunus Emre Alagöz ve kimliği tespit edilemeyen bir IŞİD militanı tren garı önünde saat 10:04 sıralarında üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmişti

Katliamın ardından açılan 36 sanıklı davada, 19 kişi mahkûm edildi. Bunlardan 9'u 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 12 bine yakın hapis cezası aldı. Arasında IŞİD'in bir dönem Türkiye emiri olan İlhami Balı'nın bulunduğu 18 firari hakkındaki yargılama dosyası ise ayrıldı. Ancak 9 sanığın cezasını onayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 10 sanığın dosyasını ise bozmuştu.

Davada IŞİD üyesi olduğu tahmin edilen 16 kişi hala firari durumda.

DW / EÇ,ET

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