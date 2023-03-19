Ankara saldırısı: Suç duyurusuna takipsizlik

Ankara Tren Garı Katliamı nedeniyle kamu görevlileri hakkında "Görevi kötüye kullanma ve suç delillerini yok etme" iddiasıyla yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.

IŞİD'in 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı'nda düzenlediği canlı bombalı saldırıları nedeniyle KESK, TTB, TMMOB, DİSK ve katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralılar adına, oğlu Korkmaz Tedik'i kaybeden baba Erdoğan Tedik'in, katliamda ihmali olduğu öne sürülen kamu görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.

Cumhuriyet Savcısı Muammer Köseoğlu'nun verdiği kararda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün (TEM), mağdurların iddialarına ilişkin 31 Ocak 2023 tarihli yazıyla verdiği cevap yer aldı. TEM'in yazısında, katliam günü alınan önlemler, katliam sonrası yapılan yargılamaya ilişkin bilgiler sıralandı.

10 Ekim öncesinde canlı bomba saldırısına ilişkin istihbarat bulunmadığı belirtilen yazıda, şöyle denildi:

"Ülke genelinde bomba/canlı bomba eylemlerinin olabileceği ihtimaline binaen çok sayıda genele matuf teyide muhtaç istihbari bilgiler il emniyet müdürlüklerine gönderilmekte, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce de bu bilgilerin teyidine yönelik yapılan çalışmalar sonrasında somut bilgilere ulaşılması halinde ilgili birimlere aktarılmakta, bunların içeresinde ise 10 Ekim 2015 günü Ankara ilinde düzenlenen mitingde patlama/eylem olacağına dair bir bilgi bulunmamaktadır."

Yazıda, katliam günü "canlı bomba" uyarılı görevlendirme yapıldığı belirtilerek, "Görev talimatında özellikle 'canlı bomba' konusunda uyarıda bulunulduğu, saat 08:00'dan itibaren emniyetten sorumlu Vali Yardımcımız Kemal Karadağ başkanlığında Asayiş Harekat Merkezi kuruldu" denildi.

Emniyet bunun yanı sıra miting alanı ve katılımcılara dışarıdan olabilecek muhtemel saldırılarla ilgili, alan etrafında yüzlerce bariyer ve bu bariyerlerin hemen önünde yine yüzlerce zincir görevlisi emniyet personelinin görevlendirildiğini belirtti.

"Bütün belgeler savcılığa gönderildi"

Ankara TEM Şube Müdürlüğü'nün yazısında, katliam öncesi bomba yapımında kullanılmak üzere gübre alan Hüseyin Tunç'un 10 gün öncesinden ihbar edildiği iddiasına ilişkin ise bütün belgelerin savcılığa gönderildiği ifade edilerek şu görüşlere yer verildi:

"Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 21.10.2015 tarihli ve 3701921214962-(91244)-340 sayılı yazısı ile Yakup Şahin'in Ankara'da meydana gelen patlama olayının şüphelisi olarak yakalanıp tutuklanması üzerine düzenlenen tahkikat evrakının Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla müdürlüğümüze gönderildiği anlaşılmıştır."

10 Ekim 2015 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük katliamlarından biri Ankara'da yaşanmıştı. Emek, Barış, Demokrasi Mitingi için Ankara Tren Garı Meydanı'nda buluşan binlerce kişinin arasında giren iki IŞİD'li canlı bombanın düzenlediği terör saldırısı sonucunda 103 kişi hayatını kaybetmiş, 500'ün üzerinde kişi yaralanmıştı.

ANKA,DW / HT,ET