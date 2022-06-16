Türkiye'den Almanya'ya Ege Denizi yanıtı

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi’ndeki gerginlik nedeniyle Berlin’den yapılan açıklamaya Ankara’dan yanıt geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Çarşamba günü Berlin’deki hükümetin olağan basın toplantısında Ege’deki gerginlikle alakalı bir soruya verdiği yanıt “talihsiz” ve “esef verici” olarak nitelendirildi. Açıklamada, “Alman Sözcünün ülkemizin hava sahasını ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen, ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada aynı zamanda Almanya’ya çağrıda bulunarak “iki müttefik arasındaki anlaşmazlıklarda taraf tutmamaya, başka ülkelerin hukuksuzluğuna alet olmamaya, ayrıca yetkisi ve sorumluluğu olmayan alan ve konularda yanlı yorum yapmamaya bir kez daha davet ediyoruz” denildi.

Alman sözcü ne demişti?

Çarşamba günü Berlin’de gerçekleştirilen hükümetin olağan basın toplantısında Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner’a, Ankara ile Atina arasındaki gerginlik konusunda Berlin’in tutumu ve Almanya’nın iki komşu ülke arasında bir arabuluculuk girişimini planlayıp planlamadığı konularında bir soru geldi. Sözcü Wagner, son haftalarda yapılan açıklamaları dikkate aldıklarını ve bu açıklamaların yapıcı diyalog ile istikrara hizmet etmediğini ifade etti. Wagner, “Özellikle saldırgan söylem ve Türkiye’nin Yunanistan’ın hava sahasını ihlal etmesi endişe yaratıyor” dedi. Wagner ayrıca Almanya’nın Doğu Akdeniz’de diyalog ve gerilimi azaltmak için ortaklarıyla birlikte yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti.

Wagner, basın toplantısındaki “Yunan adalarının silahlandırılması konusunda hükümetin görüşü nedir” sorusuna verdiği yanıtta ise Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un planlanan Pakistan-Yunanistan-Türkiye ziyareti öncesinde yayınladığı açıklamaya işaret ederek Baerbock’un, Yunanistan’ın Akdeniz’in güvenliği konusunda önemli bir rol oynadığını söylediğini hatırlattı. Wagner, Baerbock’un 6 Haziran tarihli açıklamasından “Avrupa'nın güvenlik düzeninin Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından temelden sorgulandığı bir zamanda, biz NATO müttefikleri ve Avrupalı ​​ortaklar olarak birlik içinde ve birlikte durmalıyız. Sorunları gerilimi tırmandırarak değil, görüşmelerde çözmek önemlidir” kısmını okudu. Dışişleri Bakanı Baerbock’un ziyareti, kendisinin koronavirüse bağlı Covid-19’a yakalanması nedeniyle Pakistan’a vardıktan kısa bir süre sonra yarıda kesilmişti.

Türkiye ile Yunanistan arasında Yunan adaları üzerinden gerginlik

Türkiye son dönemde Ege’deki Yunan adalarının silahsızlandırılması talebini yüksek sesle dile getirmeye başlamış, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde Yunanistan’a karşı söylemini sertleştirmişti. Türkiye’nin Ege’deki haklarından vazgeçmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan geri durmayacağını vurgulamıştı.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki bu gerginlik konusu son haftalarda Alman makamlarına da sıklıkla sorulmuş ve Almanya da konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye’yi Yunanistan ile yaşanan anlaşmazlıkta itidalli olmaya çağırmıştı.

Borrell’in sözcüsünden Türkiye’ye gerilimi azaltma çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in sözcüsü Peter Stano, Yunan haber ajansı ANA’ya yaptığı açıklamada Ankara ile Atina arasındaki ihtilafta Türkiye’den gerilimi düşürmesini istedi. Stano, “Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine zarar veren tüm tehdit ve eylemleri durdurmalıdır” dedi. Ankara’nın tüm AB üye devletlerinin karasularında ve hava sahalarındaki egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini ifade eden Stano, aksi bir durumda AB’nin “uygun bir yanıt” düşünmek zorunda kalacağını aktardı.

DW,dpa / DÇÜ, JD