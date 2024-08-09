Ankara Altındağ'da çok sayıda katledilmiş köpek bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde katledilmiş halde çok sayıda köpek bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi olayın kendi sorumluluk alanlarında olmadığını, katliamın takipçisi olacaklarını duyurdu.

Niğde'de katledilmiş çok sayıda köpeğin bulunmasının ardından benzer bir olay da Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşandı. Altındağ ilçesinde çevresi çitlerle kapalı bir alanda katledilmiş halde onlarca köpek bulundu. Yaşam hakkı savunucuları bazı köpeklerin gömülmüş olduğunu tespit ederken, katledilen çok sayıda köpeğin poşetler içinde çukurlara atıldığı görüntülere ulaştı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine avukatların gittiği, durumun kolluk kuvvetlerine ve savcıya bildirildiği öğrenildi.

Olay sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Altındağ Belediyesine bağlı olan barınakta yaşanan olay, Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında değildir" denildi.

Belediyenin X hesabından yayınlanan açıklamada "Barınağın Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olmadığını ve yaşanan bu katliamın takipçisi olacağımızı kamuoyuna önemle duyururuz" ifadelerine yer verildi.

Sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeyi içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. İlgili kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilerek yasalamıştı.

DW, ANKA / EC, BÖ