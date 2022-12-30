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Halep vilayetine bağlı El Bab kentinde düzenlenen protesto gösterisinden bir fotoğraf
Halep vilayetine bağlı El Bab kentinde düzenlenen protesto gösterisinden bir fotoğrafFotoğraf: Bakr Alkasem/AFP
PolitikaSuriye

Ankara-Şam yakınlaşmasına Suriyeli muhaliflerden protesto

2 saat önce

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde düzenlenen gösterilerde Ankara-Şam yakınlaşması protesto edildi. Hulusi Akar ise Erdoğan'ın "durum ve şartlar uygun olduğu takdirde" Esad'la görüşebileceğini söyledi.

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Ankara ile Şam arasında son dönemde yaşanan yakınlaşma, Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

AFP haber ajansına göre, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye destekli muhalif gruplarca kontrol edilen kentlerden El Bab'da yüzlerce kişinin katıldığı bir gösteride "Devrim bir düşüncedir. Bir düşünceyi öldüremezsiniz" yazılı dövizler taşındı.

El Bab'daki protestoda Suriyeli muhaliflerin üç yıldızlı bayrağı önünde slogan atan göstericiler
El Bab'daki protestoda Suriyeli muhaliflerin üç yıldızlı bayrağı önünde slogan atan göstericilerFotoğraf: Bakr Alkasem/AFP

Ajansa konuşan göstericilerden Sohbi Habiye, "Uzlaşmayacağız, uzlaşamayız, uzlaşmak istemiyoruz" dedi. Savaş nedeniyle Şam yakınlarındaki evini bırakmak zorunda kalan ve Suriye lideri Beşar Esad'ın bir "suçlu" olduğunu söyleyen 54 yaşındaki Habiye, "Esad rejimiyle asla uzlaşmayacağız" ifadesini kullandı. Habiye, Türkiye'nin Esad'a değil, kendilerine yardımcı olması gerektiğini söyledi.

El Bab'daki gösteriden bir kare
El Bab'daki gösteriden bir başka kareFotoğraf: Bakr Alkasem/AFP

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Halep vilayetinde muhaliflerin kontrolündeki diğer bölgelerde de benzer protestolar düzenlendiğini bildirdi.

AFP'nin haberine göre, cihatçı grup Heyet Tahrir Şam'ın kontrolündeki İdlib kentindeyse onlarca kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde sloganlar attı.

Göstericilerden Selva Abdülrahman, "Herkesi evinden eden suçlu Esad rejimiyle uzlaşma çağrısı yapılan açıklamaları reddettiğimi ifade etmek için bu protestoya katıldım" dedi. Abdülrahman, "Tüm dünya bu suçlu rejimle uzlaşmayı kabul etse de biz uzlaşmayız" diye ekledi.

Moskova'daki üçlü görüşme

Protesto gösterileri, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Suriyeli ve Rus mevkidaşlarıyla Çarşamba günü Moskova'da gerçekleştirdiği toplantının ardından geldi. Üç ülkenin istihbarat teşkilatı başkanlarının da katıldığı görüşmede, "Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleriyle ortak mücadele çabalarının" ele alındığı açıklanmıştı.

Moskova'daki üçlü toplantının "faydalı bir görüşme olduğunu" belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "rejimle ılımlı muhalefetin bir yol haritası üzerinde uzlaşması bakımından, kalıcı bir barış, istikrar ve siyasi çözüm için rejimle angajmanın önemli olduğunu" belirtmişti.

Suriye'deki iç savaşın başladığı 2011 yılından beri üç ülke arasında ilk kez böyle bir toplantı gerçekleştirilmesi, son dönemde ilişkileri normalleştirme sinyalleri veren Ankara ve Şam arasındaki buzların giderek erimeye başladığı izlenimini beraberinde getirmişti.

Erdoğan ile Esad görüşecek mi?

Akar bugün NTV yayınında yaptığı açıklamada, ilerleyen süreçte "durum ve şartlar uygun olduğu takdirde" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye lideri Esad'la da görüşebileceğini söyledi.

Erdoğan da geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamadaTürkiye, Rusya ve Suriye arasında bakanlar seviyesindeki toplantıların ardından liderler düzeyinde görüşmelerin gerçekleşebileceğini belirtmişti.

Erdoğan, Ekim ayındaki açıklamasında da "vakti geldiğinde" Esad'la görüşebileceğiniifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen ay ise Esad'la ilgili bir soruya "Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz" yanıtını vermişti.

DW,AFP/CÖ,HT

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