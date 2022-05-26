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Politika

Ankapark: 801 milyon dolarlık enkaz

Eray Görgülü
5 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in "çılgın projem" diyerek başlattığı parkta dinozorların kafa ve kuyrukları koptu, gövdeleri çürüdü. Kamu zararı giderek büyüyor.

https://www.dw.com/tr/ankapark-801-milyon-dolarl%C4%B1k-enkaz/video-61947708

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in "yılda 10 milyon turist çekecek" diye reklamını yaptığı Ankapark'tan geriye bir enkaz kaldı. 

Maliyeti 801 milyon dolar olan Ankapark, 111 milyon TL de zarar etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi parkı devralmak için süreci yargıya taşısa da henüz bugüne kadar bir sonuç alınamadı.

Bir yandan parktaki oyuncakların depolarda çürümesi bir yandan da Ankapark içerisinde yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle kamu zararı gitgide büyüyor.

Ankapark, kapılarını DW Türkçe'ye açtı.

 

 

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