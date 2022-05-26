Ankapark: 801 milyon dolarlık enkaz

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in "yılda 10 milyon turist çekecek" diye reklamını yaptığı Ankapark'tan geriye bir enkaz kaldı.

Maliyeti 801 milyon dolar olan Ankapark, 111 milyon TL de zarar etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi parkı devralmak için süreci yargıya taşısa da henüz bugüne kadar bir sonuç alınamadı.

Bir yandan parktaki oyuncakların depolarda çürümesi bir yandan da Ankapark içerisinde yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle kamu zararı gitgide büyüyor.

Ankapark, kapılarını DW Türkçe'ye açtı.