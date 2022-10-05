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Angelina Jolie ve Brad Pitt
Angelina Jolie ve Brad Pitt Fotoğraf: Dennis Van Tine/STAR MAX/IP/picture alliance
Hukuk ve AdaletAmerika Birleşik Devletleri

Angelina Jolie'den Brad Pitt'e aile içi şiddet suçlaması

2 saat önce

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, eski eşi Brad Pitt'in kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını öne sürdü. İddialar, çiftin davalık olduğu şatoyla ilgili mahkeme belgelerinde yer aldı. Pitt cephesi iddiaları yalanladı.

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ABD'li aktris Angelina Jolie, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Brad Pitt'e yönelik aile içi şiddet suçlamaları yöneltti.

Jolie, Pitt'i hem kendisine hem de çocuklarından ikisine şiddet uygulamakla suçladı.

Eski çiftin Fransa'da birlikte satın aldıkları şatolarının mülkiyeti konusundaki davalarıyla ilgili mahkeme belgelerinde yer alan iddialara göre, söz konusu şiddet olayı 14 Eylül 2016'da gerçekleşti.

Ailenin özel jetleriyle Fransa-ABD arasında gerçekleştirdikleri uçuş sırasında yaşandığı iddia edilen olayda, Pitt'in Jolie'yi kafasından tutup salladıktan sonra duvara ittiği, o dönem yaşları 8 ile 15 arasında değişen çocuklarından birinin boğazını sıktığı, bir diğerininse yüzüne vurduğu öne sürülüyor.

Jolie, bu uçuştan birkaç gün sonra boşanma davası açmıştı.

Belgelerdeki iddialara göre, Jolie'nin Fransa'daki Miraval Şatosu'ndaki hakkını Pitt'e satması yönünde yürütülen görüşmeler de 58 yaşındaki aktörün, eski eşine, imzalayacakları gizli bir anlaşmayla uçaktaki şiddet olayları konusunda konuşma yasağı getirmek istediği için çöktü.

Japan Angelina Jolie Brad Pitt und sechs Kinder
Fotoğraf: Getty Images/AFP/T. Yamanaka

Uçakta yaşandığı öne sürülen gerginlik, daha önce ayrıntılı ve bu kadar net biçimde olmasa da boşanma davasına ilişkin belgelerde de yer almıştı. Ancak Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Los Angeles Çocuk ve Aile Hizmetleri Departmanı'nın incelemeleri sonucunda Pitt'e yönelik herhangi bir hukuki süreç başlatılmasına gerek görülmemişti.

Üçü evlatlık, altı çocuğu bulunan Jolie-Pitt çifti, 2019 yılında boşandı. Ancak çift hâlen Fransa'daki Miraval Şatosu dâhil mal varlıklarının mülkiyeti ve çocuklarının velayeti konusundaki iki ayrı davada karşı karşıya.

Pitt cephesinden yalanlama

Pitt'in Associated Press'e konuşan bir temsilcisi, Jolie'nin iddialarını yalanladı. Temsilci, bunların "yeniden ısıtılan ve aileye zarar vermekten başka bir şeye yaramayan" asılsız suçlamalar olduğunu savundu.

Pitt'e yakın bir kaynak da BBC'ye yaptığı açıklamada, Jolie'nin davalarda "istediğini alamadıkça" her seferinde altı yıl önceki bir olaya "tamamen gerçek dışı" bilgiler eklediğini öne sürerek, "Hikâyesi sürekli evrim geçiriyor" dedi.

DW,AFP,AP,rtr/CÖ,EC

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