 Anayasa Mahkemesi′nden kürtaj kararı | TÜRKİYE | DW | 10.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Anayasa Mahkemesi'nden kürtaj kararı

AYM, istismar mağduru bir çocuğun kürtaj başvurusunun kabul edilmemesini "hak ihlali" olarak nitelendirerek, 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

default

Anayasa Mahkemesi (AYM) Mersin'in Mut ilçesinde cinsel istismara maruz kalan 18 yaşından küçük R.G.'nin hamileliğini sonlandırmak için kürtaj olmak istemesine rağmen, hukuki sürecin uzaması sonucu çocuğu doğurmak zorunda kalmasını "hak ihlali" olarak değerlendirdi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre, R.G.'nin avukatının yaptığı bireysel başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme kürtaj olmak için yapılan başvurunun sürüncemede bırakılarak, "gebeliğin sonlandırılması imkanına erişememe" iddiasını haklı buldu. Mahkeme, kararında, "kişinin maddi ve manevi varlığının korunması ve geliştirilmesi" hakkının ihlali nedeniyle R.G’ye 100 bin Türk Lirası manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Olay nasıl gelişti?

Mersin'in Mut ilçesinde tecavüze uğrayan 17 yaşındaki R.G., tehdit edilince başkalarıyla da birlikte olmak zorunda kaldı. Mayıs 2017'de yapılan muayenede R.G.'nin hamile olduğu tespit edilince, henüz reşit olmadığı için polise bilgi verildi.

Polise başından geçenleri anlatan R.G.'nin ifadesi doğrultusunda, kızla zorla birlikte olan beş kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Babasından korktuğu için sığınma evine yerleştirilmeyi isteyen R.G.'nin bu isteği kabul edildi. Ayrıca, R.G. ve ailesi kürtaj olmak için başvuruda bulundu.

R.G.'nin ailesi başsavcılığa, başsavcılık sulh ceza hakimliğine başvurdu. Sulh ceza hakimliği konunun sulh hukuk mahkemesinin yetkisinde olduğuna, sulh hukuk mahkemesi ise sulh ceza hakimliği yetkisinde olduğuna hükmetti. R.G. başvurusu günlerce sürüncemede kalınca çocuğu doğurmak zorunda kaldı.

Dava sonuçlanmayınca R.G.'nin avukatı bireysel başvuru hakkını kullanarak dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Başvuruyu değerlendiren AYM, konunun Sulh Ceza Hakimliğinin sorumluluk alanında olduğunu değerlendirerek, suç sonucu oluşan gebeliğin, Türk Ceza Kanunu ve Nüfus Planlaması Hakkında Kanun kapsamında, kürtajın öngörülen kanuni şartlar altında olduğunu vurguladı. Mahkeme, başvurunun sürümcedeme bırakılarak, "gebeliğin sonlandırılması imkanına erişememe" iddiasını haklı buldu.

ANKA/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da kürtaj uzlaşması

Almanya'da yetkili bakanlar, kürtaj reklamı yapılmasını yasaklayan yasanın esnetilmesi üzerinde uzlaştı. Yeni uygulamaya göre yasak yürürlükte kalmakla birlikte kadınlar kürtaj konusunda daha fazla bilgilendirilecek.  

ABD'de tecavüz ve ensestte istisna öngörmeyen kürtaj yasası

ABD'deki en sert kürtaj yasa tasarısı, Alabama eyaletinde senatodan geçti. Tasarı doktorlara 99 yıla kadar hapis öngörüyor. Tecavüz ve ensest durumlarında da istisna sözkonusu olmayacak.  

Brezilya'da 10 yaşındaki çocuğa kürtaj tartışması

Brezilya'da tecavüz sonucu hamile kalan 10 yaşındaki bir çocuğa kürtaj yapılması ülkede tartışma yarattı. Brezilya’da kürtaj sadece annenin hayatı tehlikedeyse yasal.  

Benzer içerik

Türkei Universität von Istanbul

Barış Akademisyenleri yaşadıkları hak ihlallerini anlattı 26.08.2020

"Barış Akademisyenleri" olarak adlandırılan 2 bin 210 akademisyen, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen haklarının ihlal edildiğini belirtiyor. Pasaport alamayan, üniversitelerine dönemeyen, iş bulamayan ya da meslekleri dışında bambaşka işlerde çalışmak zorunda kalan akademisyenlerden bazıları yaşadıklarını paylaştı.

Türkei Fotoreportage Justiz

Hukuk idam cezasına geçit vermiyor 08.09.2020

MHP lideri Bahçeli’nin "çocukların cinsel istismarı" ile "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışmak" suçları için istediği idam cezası önerisi hem uluslararası hem de iç hukukta yeni soruları beraberinde getirdi.

Fatih Nurullah | Anführer der Ussaki Sekte in der Türkei

Uşşaki tarikatıyla ilgili iddialar büyüyor 04.09.2020

Odatv'nin cinsel istismar haberine erişim engeli getirilirken istismarla suçlanan Uşşaki tarikatı lideri Nurullah'la ilgili iddialar da büyüyor. Nurullah'ın geçen yıllarda devlet protokolünde ağırlandığı iddia edildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Sivas Katliamı sanıkları neden iade edilmiyor?

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu: Almanya, Sivas katliamı davasının firari sanıklarını iade etmiyor. Çünkü Türkiye iade gerekçesi olarak sanıkların sadece 'izinsiz gösteriye katılmalarını' gösterdi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  