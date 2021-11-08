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Anayasa Mahkemesi

Ülkelerde kanuni düzenlemelerin, kanun hükmündeki kararnamelerin ve meclis iç tüzüklerinin anayasaya usül ve esas yönünden uygun olup olmadığını denetleyen üst mahkeme.

Hukuk devletlerinde en yüksek hukuksal merci olma özelliği taşıyan anayasa mahkemesi anayasal düzenin korunması ve anayasaya bağlılık konularında denetleyici bir fonksiyon üstlenir. Kalrsruhe'de bulunan Alman Anayasa Mahkemesi 1951 yılında kuruldu. Mahkeme, özgür-demokratik düzeni korumakla yükümlü. Anayasa Mahkemesi Türkiye'de 1961 Anayasası ile kuruldu. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu 23 Eylül 2012 tarihi itibariyle Türk hukuk sistemine girdi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) kapsamındaki birinin kamu gücü tarafından ihlal edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunabilme hakkına sahipler.

Videostill Fokus Europa Türkei Journalisten im Gefängnis Es handelt sich um ein Videostill aus einer SWR-Übernahme. Die Verwendung als Vorschaubild für die Fokus Europa-Sendungsseite ist gegeben.

Cezaevinde kol kıran gardiyanlara dava 08.11.2021

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 yıl önce oturma eylemi yapan mahkum Gökhan Gündüz'ün kolunu kırdığı iddiasıyla 5 infaz koruma memuru hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası istedi.

Akademikerdemo. (c) DW/Kürşat Akyol

Barış akademisyenleri görevlerine dönemedi: AYM tartışması 05.11.2021

OHAL Komisyonu, 'Barış Akademisyenleri'nin görevlerine dönmeleri için yaptıkları başvuruları reddetti. DW Türkçe bu akademisyenlerle ve hukukçularla konuştu.
French Foreign Affair Minister Jean-Yves Le Drian and German Foreign Minister Heiko Maas attend a meeting of EU foreign ministers at the European Council building in Brussels, Belgium July 13, 2020. Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS

Almanya ve Fransa'dan Polonya'daki mahkeme kararına tepki 09.10.2021

Polonya Anayasa Mahkemesi'nin ülke yasalarının AB hukukundan üstün olduğu yönündeki kararına Almanya ve Fransa da tepki gösterdi. Muhalefet lideri Tusk'un çağrısı ile kararı protesto için gösteri düzenlenecek.

ARCHIV - Der polnische Adler prangt über dem Schriftzug des Verfassungsgerichtes in Warschau, aufgenommen am 28.12.2015. (zu dpa Der Streit um Polens Verfassungsgericht vom 21.12.2016) Foto: Rafal Guz/PAP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Polonya ve AB arasında hukuk depremi 08.10.2021

Polonya’da Anayasa Mahkemesi ülke yasalarının AB yasaları ile çelişmesi durumunda Polonya mevzuatının AB hukukuna üstün geleceğine hükmetti. Fransa’nın AB Bakanı kararın “AB’ye saldırı” olduğunu söyledi.

DW Haber - 06.10.2021 06.10.2021

DW Haber'de bugün: Pandora Papers| Offshore şirketleri ortaya çıkan Çalık Holding'in Türkiye'deki faaliyetleri, Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto: "Vazgeçmiyoruz", AYM'den Suruç katliamında "ihmâl yok" kararı, Erdoğan ve Bahçeli'nin "terörist" açıklamasına hukukçulardan tepki.

türkisches Verfassungsgericht in Ankara

AYM: Suruç katliamı öncesi ihmal yok 06.10.2021

Anayasa Mahkemesi, Suruç saldırısı öncesi uyarılara rağmen önlem almadığı iddia edilen dönemin Suruç Emniyet Müdürü'nün ihmali olmadığını savundu.

The Constitutional Court of Turkey (T.C. Anayasa Mahkemesi) in Turkey, August 2019

AYM ilk kez bir kadın cinayetinde devleti suçlu buldu 30.09.2021

Anayasa Mahkemesi (AYM) eski eşi tarafından öldürülen akademisyen Serpil Erfındık'a yönelik yeterli önleyici ve koruyucu tedbirler alınmadığı gerekçesiyle ihmali olan kamu görevlilerinin yargılanmasına karar verdi.

Main opposition Republican People's Party (CHP) leader Kemal Kilicdaroglu makes a press statement at his party's headquarters in Ankara, on September 16, 2020. (Photo by Adem ALTAN / AFP)

Kılıçdaroğlu’ndan HSK'nın terfi kararına tepki 28.09.2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun Anayasa Mahkemesi kararını yerine getirmeyen bir hakimi terfi ettirmesine tepki gösterdi.

DW Haber - 27.09.2021 27.09.2021

DW Haber'de bugün: HSK, AYM kararlarını uygulamayan hakimleri koruyan bir karar verdi; Diyarbakır Baro Başkanına gizli tanık kumpası; "'Kürt sorunu yoktur' diyenler Diyarbakır'da Muş'ta bunu çocuklara sorsun"; Diyanet yurt dışında da büyüyor.

A photo taken on July 20, 2016 from behind a gate shows a Turkish flag on the Istanbul Justice Palace (Adalet Sarayi). Turkish President Recep Tayyip Erdogan on July 20 chaired a crunch security meeting for the first time since the failed coup, as global alarm grew over a widening purge that has seen around 50,000 people either detained or sacked. / AFP / BULENT KILIC (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP/Getty Images) (c) Getty Images/AFP/B. Kilic

HSK AYM’yi yok sayan hakimi terfi ettirdi 27.09.2021

Hakimler ve Savcılar Kurulu, "AYM kararlarına uymayan terfi edemez" ilkesini ihlal ederek Enis Berberoğlu kararını yerine getirmeyen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek'i birinci sınıf hâkim yaptı.

AYM kararlarına uymayan hakimlere terfi 24.09.2021

AYM Başkanı Arslan dün hükümete bir kez daha Mahkeme kararlarına uyulması uyarısı yaptı. Kararları uygulamayan hakimlerin ise ceza bir yana, terfi ederek maaş zammı aldıkları ortaya çıktı.
The Constitutional Court of Turkey (T.C. Anayasa Mahkemesi) in Turkey, August 2019

AYM Başkanından iktidara "Anayasa'yı ihlal" uyarısı 23.09.2021

AYM Başkanı Zühtü Arslan, hükümete hukuk devleti uyarısı yaparak Anayasa'ya aykırılık kararlarının uygulanmamasının "Anayasa'nın kasten ihlali" anlamına geleceğini vurguladı.

AYM'den trans kararı: Ameliyat şart değil 22.09.2021

Anayasa Mahkemesi, trans bireylere isim değişikliği için cinsiyet uyum ameliyatı şartı koşulmasının "hak ihlali" olduğuna hükmetti.
FILE: A Swedish lawmaker on Friday nominated the jailed former leader of the pro-Kurdish Peoples Democratic Party (HDP) Selahattin Demirtas for the 2019 Nobel Peace Prize. (Photo by Sahan Nuhoglu / Pasific Press) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Demirtaş’ın ikinci tutukluluğunda 2 yıl doldu 20.09.2021

Selahattin Demirtaş’ın ikinci kez tutuklanmasının üzerinden iki yıl geçti. Demirtaş’ın avukatları, müvekkillerininn tutuklanması gibi tahliyesinin de siyasi bir karar olacağı görüşünde.
The Constitutional Court of Turkey (T.C. Anayasa Mahkemesi) in Turkey, August 2019

AYM’den ihraç edilen akademisyenler için çarpıcı karar 10.09.2021

Anayasa Mahkemesi, barış bildirisine imza attığı için ihraç edilen ve yurt dışı çıkış yasağı konulan akademisyenlerin önünü açacak bir ihlal kararı verdi.

A man holds HDP flags as members of the pro-Kurdish Peoples Democratic Party (HDP) take part in a protest against the detention of HDP members, in Istanbul, on September 25, 2020. - Turkish prosecutors, on September 25, 2020, issued arrest warrants for 82 people, including a mayor and several former lawmakers from the pro-Kurdish HDP party, who are accused of involvement in 2014 protests that left 37 dead. (Photo by Yasin AKGUL / AFP)

HDP kapatma davasına nasıl hazırlanıyor? 03.09.2021

HDP, kapatma davasında savunma stratejisini belirledi. AİHM’in verdiği kararlar emsal gösterilecek, AKP kapatma davası hatırlatılacak. İmralı görüşmeleri üzerinden çözüm sürecine ve iktidarın rolüne işaret edilecek.

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