Anayasa Mahkemesi raportörü HDP iddianamesinin kabulünü istedi

Anayasa Mahkemesi'nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden gönderdiği HDP'nin kapatılması istemli iddianamede raportör incelemesini tamamladığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre iade gerekçesindeki eksikliklerin giderildiği tespitini yapan raportör, iddianamenin kabulü yönündeki raporunu heyete sundu.

Heyet 21 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, ilk inceleme sırasında, iddianamede belirtilen kişiler hakkındaki siyasi yasak talebi ile partinin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi yönündeki talebi de ele alacak.

Yargıtay Cumhuriyet Baysavcısı Bekir Şahin daha önce yaptığı açıklamada 843 sayfalık iddianamede HDP'den 451 siyasetçi hakkında siyasi yasak istendiğini söylemişti. Bunun yanı sıra partinin banka hesabına da tedbir konulmasının talep edildiğini belirtmişti.

Bekir Şahin tarafından Mart ayında HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açılmış, Anayasa Mahkemesi eksikliklerin tamamlanması istemiyle iddianameyi iade etmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi yeniden hazırlayarak geçen hafta tekrar Anayasa Mahkemesi'ne göndermişti.

DW / HT,EC

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