 Anayasa Mahkemesi: NPD′nin seçim spotu yayınlanmalı | ALMANYA | DW | 15.05.2019

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ALMANYA

Anayasa Mahkemesi: NPD'nin seçim spotu yayınlanmalı

Almanya'da Federal Anayasa Mahkemesi, aşırı sağcı NPD'nin seçimler için hazırladığı seçim spotunun ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna karar verdi.

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Almanya Federal Anayasa Mahkemesi aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD) seçim spotlarını yayınlamama kararı alan kamu televizyonu ARD'nin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi.

Kararda, NPD'nin Avrupa Parlamentosu seçimleri için hazırladığı seçim spotunun ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna ve Alman Birinci Televizyonu ARD tarafından yayınlanması gerektiğine hükmedildi. NPD'nin spotunda "kontrolsüz kitlesel göç nedeniyle" Almanların "neredeyse her gün kurban haline geldiği" ifadesi yer alıyor.

ARD'de yayınlanacak seçim spotları ile ilgili hukuki incelemeyi yapan Berlin-Brandenburg Radyo ve Televizyon Kurumu (rbb), NPD'nin videosunu yayınlamayı reddeden ARD'yi haklı bulmuş, spotun halk arasında ırkçı nefreti yayma yasağını ihlal ettiğine karar vermişti. Karar sonrası NPD idare mahkemesine başvurmuş ancak mahkeme spotun Alman toplumu ve suça meyilli göçmenler şeklinde genel bir ayrım yaptığını ve rbb'nin spotu yayınlamama kararının hukuka uygun olduğuna karar vermişti.

NPD'nin başvurusunu kabul eden Federal Anayasa Mahkemesi ise kararında, spotun halkı düşmanlığa sevk ettiği yönünde yeterli kanıt olmadığına hükmetti. Mahkeme ARD'nin spotu yayınlaması gerektiğine hükmetti.

NPD'nin spotu yayınlamayı reddeden diğer kamu televizyonu ZDF aleyhine Anayasa Mahkemesi'ne yapmış olduğu itiraz ise reddedilmişti. Mahkeme NPD'nin başvurusunun temelsiz olduğuna hükmetmişti.

AFP/MY,JD

 Deutsche Welle Türkçe

 

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