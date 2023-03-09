Anayasa Mahkemesi HDP'nin sözlü savunmasını 1 ay erteledi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemli davada, parti yetkililerinin sözlü savunmasını 11 Nisan'a erteledi.

Kapatma davasında işleyen süreç kapsamında, HDP yetkililerinin14 Mart'ta sözlü savunma yapması kararlaştırılmıştı. Anadolu Ajansı'nın haberinde, partinin ek süre talebi üzerine HDP'nin sözlü savunmasının ertelendiği belirtildi.

HDP'den ilk tepki

Ancak HDP, verilen süreyi yetersiz buldu. Meclis'te bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada AYM'nin son kararını değerlendiren HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, kararın henüz kendilerine ulaşmadığını belirterek "Ancak ilk değerlendirmem, AYM demiş oluyor ki: 'Ben seçimlere kadar her şeyi yapabilirim'. Mesaj bu" dedi.

Oluç, "Yılbaşından bugüne kadar şunu vurguladık: Seçim ortamına girildi Türkiye'de ve dolayısıyla kapatma davasının sürüyor olması demek seçimlerden önce doğrudan doğruya seçimlere müdahale edilmesi anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Oluç, kapatma davasının seçimlerden sonraya bırakılması için dilekçe de verdiklerini hatırlatan Oluç, "Geçen hafta bir kez daha dilekçe verdik, deprem nedeniyle erteleme için. AYM ise 11 Nisan'a tarih verdi. Oysa biz üç ay erteleme istemiştik. Yani AYM bize demiş oluyor ki: 'Ben seçimlere kadar her şeyi yapabilirim'. Yani Demokles'in kılıcı olarak kapatma davası ve siyasi yasaklar bizim tepemizde durmaya devam edecek, bu anlama geliyor" diye ekledi.

Süreç nasıl devam edecek?

HDP'nin sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açtığı davada yargılama süreci, 21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlamıştı.

DW/CÖ,GS,HT