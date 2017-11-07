Anayasa Mahkemesi: Avrupa bankacılık birliği yasal

Karlsruhe'de bulunan Federal Anayasa Mahkemesi, Avrupa bankacılık birliğinin Alman ve Avrupa Birliği yasalarına aykırı olmadığına hükmetti.

Mahkeme, Federal Hükümet ve Federal Meclis’in ortak bir banka denetleme ve kötü durumdaki bankaları kurtarma planına onay vererek yetki aşımı yapmadığına karar verdi.

Berlinli hukukçu ve ekonomist Markus Kerber öncülüğündeki bir grup konuyla ilgili mahkemeye dava başvurusunda bulunmuştu. Grup, şikayetini Avrupa Birliği sözleşmelerinde bankacılık birliği için yasal dayanak bulunmadığına dayandırmıştı.

Bankacılık birliğinin Almanya’nın yabancı bankalara kefil olmasına neden olacağı endişesi duyuluyor.

Almanya 2013 yılında diğer Euro Bölgesi ülkeleriyle birlikte "önemli" bankaların kontrolünün Avrupa Merkez Bankası’na bırakılmasını kabul etmişti. Bu mekanizmaya Tek Denetsel Mekanizma (Single Supervisory Mechanism) adı veriliyor. Avrupa Merkez Bankası ulusal denetleme makamlarıyla birlikte hâlihazırda aralarında Deutsche Bank ve Commerzbank'ın da olduğu 114 sistem bankasını kontrol ediyor.

Avrupa ülkeleri ayrıca müflis bankaların kurtarılmasını ortaklaştıran bir mekanizma üzerinde uzlaşmıştı. Tek Karar Mekanizması (Single Resolution Mechanism) adlı uygulama batık bankaların kurtarılmasını tekleştirmek için bir komisyon kurulmasını öngörüyor.

Ayrıca müflis bir bankanın hissedar ve alacaklılarının maddi varlığının yeterli olmaması halinde bir fonun devreye girmesi kabul edilmişti. Böylece bir mali kriz yaşanması halinde ulusal hükümetler bankaları vergiler yoluyla kurtarmak zorunda kalmıyor. Söz konusu fonun 2023 yılında 60 ila 70 milyar euroluk bir hacme ulaşması hedefleniyor.

Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher Federal Anayasa Mahkemesi’nin kararını olumlu karşıladığını söyledi.

Mahkemenin zekice bir karar aldığını belirten Fratzscher Avrupa bankacılık birliğinin Euro para birliğinin Almanya’nın da yararına olan önemli bir kazanımı olduğunu belirtti.

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DIW Başkanı Fratzscher "Alman bankaları da dahil olmak üzere büyük bankaların birçoğu 2008 ve 2009’da küresel mali krize neden oldu ve böylece Almanya’daki ve Avrupa’daki insanlara büyük bir acı ve dev bir zarara neden oldular" diye konuştu.

AFP / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe