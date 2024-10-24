İkinci Trump dönemi en çok Alman ekonomisine zarar verir

Ekonomistler ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesi halinde uygulamayı vaat ettiği ek gümrük vergilerinin kısa vadede en büyük zararı, ekonomisi ihracata dayalı Almanya'ya verebileceğini öngörüyor.

Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönme ihtimali Avrupa Birliğinin lokomotif ekonomisi Almanya'da endişeye neden oluyor. Ekonomistler, Trump'ın Avrupa ile bir ticaret savaşı başlatması halinde bundan en büyük zararı Almanya'nın göreceğini söylüyor.

Yerli üretimi desteklemek istediğini söyleyen Cumhuriyetçi aday Donald Trump seçilmesi halinde hemen her ithalat kalemine yüzde 10 ila 20 oranında ek vergiler getirmeyi, Çin için ise ilave gümrük vergisi oranını yüzde 60'ın üzerinde uygulamayı vaat ediyor.

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), Trump'ın AB'ye yüzde 20 gümrük vergisi getirmesi halinde Euro Bölgesi'nde gayrisafi yurt içi hasılanın 2027 ve 2028 yıllarında yüzde 1,3 azalacağını öngördü. Aynı dönemde Alman ekonomisinin yüzde 1,5 daralacağı hesaplandı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre Almanya bu yıl, üst üste iki sene büyüme başarısı gösteremeyen tek G7 ülkesi olacak.

Trump'ın politikalarının Çin'le ticarete etkisi

Berlin'in, başlıca ticaret ortağı olan Washington ile yaşayabileceği ticaret anlaşmazlıkları üretime büyük bir darbe vurabilir.

ABD'den sonra Almanya'nın en önemli ticaret partneri olan Çin'in büyüme performansı konusunda da karamsar olan Bruegel Enstitüsü kıdemli araştırmacı Jacob Funk Kirkegaard, "ABD daha korumacı hale gelirse Almanya için kısa vadede alternatif (pazarlar) çok az" dedi.

Hamburg Limanı Fotoğraf: Christian Charisius/dpa/picture alliance

ABD bu yıl Çin'i geçerek Almanya'nın en büyük ticaret partneri oldu. Geçen sekiz yılda üst üste Çin Almanya'nın en önemli ticaret ortağı olmuştu.

Ekim ayında yaptığı bir sunumda Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, "Almanya büyümesinin yarısından her zaman ihracatın sorumlu olduğuna" dikkat çekerek, mevcut küresel gelişmelerin bunu tehlikeye attığını söylemişti.

Almanya'da ihracat zayıflayan küresel talep ve jeopolitik riskler nedeniyle 2023'te yüzde 0,3 daraldı. Hükümet bu yıl yüzde 0,1'lik bir daralma öngörüyor.

Hans Boeckler Vakfının çalışmasına göre ABD'nin uygulayacağı olası bir yüzde 20'lik ek gümrük vergisi ilk iki yılda Almanya'nın üretimi bir puan azaltabilir.

Almanya merkezli Ekonomi Araştırmaları Enstitüsüne (Ifo) göre eğer Washington ile Pekin ticaret savaşına girerse bu Almanya'nın Çin'e ihracatını yüzde 9,6 azaltabilir. Trump'ın ek gümrük vergilerinin en kötü senaryoda Almanya'nın küresel otomobil ihracatını da yüzde 32 düşürebileceği hesaplanıyor.

IW'de uluslararası ekonomi politikaları başkanı olan Juergen Matthes, ek vergilerin yüzde 10'da kalması durumunda bile oluşacak belirsizlik ortamının Alman ekonomisi üzerinde önemli etkileri olacağını söyledi. "Yatırımların az ve tüketim iştahının düşük" olduğunu kaydeden Matthes, bunun nedeninin belirsizlik ortamı olduğunu ifade etti.

Reuters / MUK,EC

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