 Anadolu Ajansı İmamoğlu′nun önde olduğunu duyurdu | TÜRKİYE | DW | 01.04.2019

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TÜRKİYE

Anadolu Ajansı İmamoğlu'nun önde olduğunu duyurdu

Anadolu Ajansı İstanbul'a ilişkin seçim sonuçlarını güncelleyerek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu duyurdu.

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Anadolu Ajansı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun toplam oyların yüzde 48,79'unu, AKP adayı Binali Yıldırım'ın oyların yüzde 48,51'ini aldığını duyurdu.

Anadolu Ajansı İstanbul'da sandıkların yüzde 99'unun açıldığını duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven de daha önce yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 4 milyon 159 bin 650 oyunun, AKP adayı Binali Yıldırım'ın 4 milyon 131 bin 761 oyunun sisteme tanımlanmış vaziyette olduğunu belirtti. YSK Başkanı 31 bin 186 sandıktan 31 bin 102 sandığın sisteme girildiğini söyledi.

Güven sonuçların yüzde 80'inin üzerinde siyasi partilerle paylaşıldığını belirtti. YSK Başkanı ayrıca "Anadolu Ajansı'na herhangi bir bilgi servisi yapmıyorum" dedi.

İmamoğlu'dan İstanbullularara teşekkür

YSK'nın açıklamasından sonra Twitter hesabından bir açıklama yapan Ekrem İmamoğlu İstanbullulara teşekkür etti.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu televizyonlardan canlı yayınlanan açıklamasında kendisinin 27 bin 417 oy farkla önde olduğunu açıklamış, DHA İmamoğlu'nun önde olduğunu teyit etmişti.

Türkei, Istanbul: Ekrem Imamoglu

İmamoğlu açıklamasında, "YSK bizim oylarımızı teyit etmek üzeredir...Sıkı takipteyiz. 253 sandığın da girişini bekleyeceğiz" demişti. İmamoğlu ayrıca "Büyükşehir belediyesinin İstanbul'un muhtelif yerlerine astığı afişte Binali Yıldırımın fotoğrafı ve ismi yazılmaktadır. Ben kendilerinin yerinde olsam kendi ismimi böyle bir süreçte alet etmem" şeklinde konuşmuştu.

DHA’ya göre İmamoğlu önde

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine dayandırdığı haberine göre saat 09:00 itibariyle İstanbul'da  31 bin 186 sandıktan 31 bin 87'si açıldı. Ekrem İmamoğlu 4 milyon 157 bin 237 oy alırken, Binali Yıldırım 4 milyon 130 bin 49 oy aldı. 

İstanbul'da rakibi İmamoğlu ile başa baş bir yarış sürdüren Binali Yıldırım AKP İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada galibiyetini ilan etmişti. AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da yaptığı açıklamada İstanbul'u 3 bin 870 oy farkla kazandıklarını söylemişti.

Geçersiz oylar

Anadolu Ajansı'nın haberine göre yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, İstanbul, Ankara ve Iğdır'da geçersiz olarak kayıtlara giren oyların, il ve ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz üzerine yeniden incelenmesi bekleniyor.

Habere göre açılan sandıklardan alınan sonuçlar doğrultusunda derlenen bilgilere göre, toplam kayıtlı 57 milyon 93 bin 410 seçmenin 43 milyon 651 bin 815'i oy kullandı. Toplam oyların 1 milyon 395 bin 233'ü geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların oranı yüzde 3,2 oldu.

Anadolu Ajansı oyların yüzde 98,8'inin sayıldığı İstanbul'da mevcut verilere göre İstanbul'da Binali Yıldırım'ın 4 milyon 111 bin 254 oy aldığını, İmamoğlu'nun ise 4 milyon 107 bin 313 aldığın duyurdu. Ajansa göre Yıldırım oyların yüzde 48,71'ini, İmamoğlu ise yüzde 48,65'ini aldı.

DW/SSB/HT

©Deutsche Welle Türkçe
 

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