Amsterdam Havalimanı uçuşların durdurulmasını istedi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı, havayolu şirketlerinden yerel saat ile 16.00 ile 23.00 saatleri arasındaki tüm uçuşları iptal etmelerini istedi.

Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından olan Schiphol'da güvenlik personeli eksikliği nedeniyle oluşan uzun kuyruklar yolcuların uçaklarını kaçırmalarına neden oluyor. Schiphol Havalimanı'nda iniş ve kalkışlar Nisan ayından bu yana zaman zaman kesiliyor. Yüzlerce uçuşun iptal olduğu havalimanında uzun kuyruklar rutin hale gelmiş durumda.

Schiphol Havalimanı'ndan bugün yapılan açıklamada "Haftalardır kaydedilen ilerleme sonrasında Schiphol bu tedbirleri almayı beklemiyordu. Terminaldeki çalışanlar herkesin bugün seyahat etmesini güvence altına almak için olabildiğince yoğun bir biçimde çalışıyor ancak maalesef yolcuların uçaklarını uzun bekleme süreleri nedeniyle kaçırmaları ihtimali var" denildi. Havalimanı, çağrıya uyarak uçuşlarını iptal eden havayolu şirketlerinin zararlarının karşılanacağını açıkladı.

Reuters / EC, JD