 Amri′nin azmettiricisi hakkında yakalama kararı | ALMANYA | DW | 06.07.2018

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ALMANYA

Amri'nin azmettiricisi hakkında yakalama kararı

Berlin'deki Noel panayırına yaptığı kamyonlu saldırıda 11 kişiyi öldüren Amri'nin azmettiricisinin kimliğinin belirlendiği, Libya’da olduğu tahmin edilen kişi için yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Anis Amri'nin 2016'da Berlin'de düzenlediği ve 11 kişinin öldüğü saldırıda kullanılan kamyon

Anis Amri'nin 2016'da Berlin'de düzenlediği ve 11 kişinin öldüğü saldırıda kullanılan kamyon

Bir buçuk yıl önce Berlin'in Breitscheid meydanındaki Noel panayırına kamyon sürerek saldırı düzenleyen Anis Amri'yi azmettiren kişinin kimliğinin belirlendiği bildiriliyor. Süddeutsche Zeitung gazetesi ile NDR ve WDR televizyonlarının ortak haberine göre, Federal Yüksek Mahkeme Soruşturma Hakimliği Meher D. Adlı 32 yaşındaki bir Tunuslu hakkında yakalama kararı çıkardı. Aranan şahsın 2015 yılında terör örgütü IŞİD'e katıldığı ve Libya'da saklandığı tahmin ediliyor. Haberde, Meher D.'nin cinayete iştirak ve terör örgütü üyeliğinden aranmakta olduğu yer aldı.

Yüksek mahkeme sözcüsü medyada çıkan haber hakkında yorum yapılmayacağını söyledi. Amri 19 Aralık 2016'da çaldığı kamyonu Berlin'in merkezindeki Noel çarşısına sürmüş, saldırıda 11 kişi ölmüş, çok sayıda da yaralanan olmuştu. 23 yaşındaki Tunuslu fail çaldığı kamyonun şoförünü de öldürmüştü. Amri saldırıdan 4 gün sonra İtalya'da polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Noel saldırısı ülkenin şimdiye kadarki en ağır sonuçlara yol açan terör eylemi olarak kayıtlara geçmişti.

Amri'nin kamyondayken iletişim kurduğu kişinin ona yol gösteren bir IŞİD'li olduğu tahmin edilmekteydi. Gazetenin haberinde bu şahsın Meher D. olduğu ve Meher D.'nin 2016 sonbaharından itibaren Anis Amri'yi yönettiği de belirtildi. Tunus polisinin uzun süredir aradığı Meher D.'yi yakalama çalışmalarına Alman ve Amerikan gizli servislerinin katıldığı da haberde yer aldı.

DW,dpa/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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