AMMK Başkanı Mazyek: Sapıklığın bambaşka bir boyutu

Almanya'nın Bremen ve Kassel kentlerinde hafta sonunda iki camiye düzenlenen saldırılara yönelik tepkiler sürüyor. Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (AMMK) Başkanı Ayman Mazyek Salı günü Berlin'de yaptığı açıklamada, Bremen'deki Rahman Camisi'nde yaklaşık 50 Kuran-ı Kerim'in tahrip edilmesini sert bir şekilde eleştirdi.

Ayman Mazyek

AMMK Başkanı Ayman Mazyek "Bu, sapıklığın yeni bir boyutudur. Müslümanlara, camilerine ve genel olarak dinlerine karşı bir nefret ve şiddet spiralini açıkça derinleştirmeyi hedeflemektedir" diye konuştu.

Ayman Mazyek ayrıca olayın genel olarak "mala zarar verme" kapsamında nitelendirilmesini ve gerek siyasi çevrelerden, gerekse toplumdan net bir eleştiri yapılmamasını da kınadı. Mazyek olayın detaylı bir şekilde açıklığa kavuşturulması ve sıkı bir şekilde soruşturulmasını talep etti.

Ne olmuştu?

Bremen'in merkezinde bulunan Rahman Camisi'nde Cumartesi günü kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler yaklaşık 50 kadar Kuran-ı Kerim'i tahrip etmişti. Kassel kentinde ise hafta sonunda bir caminin ve Sol Parti bürosunun camı taş atılarak kırılmıştı.

Bremen İslam Şurası’nın verdiği bilgilere göre, Rahman Camisi'nde tahrip edilen Kuran'ı Kerim'lerin sayfalarından bazıları bir tuvalete atıldı. Bremen Emniyeti söz konusu açıklamayı doğrularken, olayla ilgili incelemelerin devam ettiği, ancak yeni bir bulgu olmadığını bildirdi.

Emniyet güçleri her iki kentte yaşananların kaynağını araştırıyor. İki vaka arasında bir bağlantı bulunup bulunmadığının ise henüz açıklığa kavuşmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da saldırıyı, Twitter hesabından kınamıştı. Altun Almanya'nın Bremen ve Kassel kentlerindeki camilere yapılan saldırıların “dünyada her geçen gün artan İslam düşmanlığının bir tezahürü" olduğunu belirtmiş ve ırkçılığın tüm formlarıyla mücadele çağrısı yapmıştı.

dpa,epd,KNA/BW/BK

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