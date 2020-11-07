Amerikan medyası: Joe Biden seçimi kazandı

ABD’de başkanlık yarışında oy sayımı sürerken AP ve Amerikan medyası Demokrat Partili aday Joe Biden’ın Pennsylvania’da elde ettiği galibiyetle seçimi kazandığını duyurdu.

ABD’de başkanlık seçiminde kritik eyaletlerde oy sayımı sürerken, AP, CNN, NBC, CBS ve ABC, seçimi Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden’ın kazandığını duyurdu. Biden’ın Pennsylvania’da 20 delegeyi alarak delege sayısını 273’e çıkardığı belirtildi. Başkanlık seçimini kazanmak için 270 delegeye ulaşmak gerekiyor. Biden'ın yarışı önde götürdüğü Georgia, Arizona ve Nevada'da oy sayımı sürüyor.

Joe Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘’Amerika, muhteşem ülkemizi yönetmek için beni seçmenizden onur duydum. Bizi bekleyen görev çetin olacak ancak size söz veriyorum: Tüm Amerikalıların başkanı olacağım, bana oy vermiş olsanız da olmasanız da’’ diye yazdı.





Biden’ın rakibi Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise Biden’ın seçimi kazandığı haberlerine tepki gösterdi. Biden’ın kanıt olmaksızın aceleyle kendini galip ilan ettiğini ifade eden Trump Pazartesi günü hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.

Biden "Bu yarışı kazanacağız" demişti

Biden daha önce yaptığı açıklamada, oy sayımının sürdüğü Pennsylvania, Georgia, Arizona ve Nevada eyaletlerinde seçimi kazanacağına inandığını söylemiş ve "Sayılar bize bunu söylüyor... Bu yarışı kazanacağız" demişti. ABD vatandaşlarına birlik çağrısı yapan 77 yaşındaki siyasetçi "Rakip olabiliriz ama düşman değiliz" diye konuşmuştu.

Biden'ı destekleyenler Philadelphia sokaklarında dans ederek zafer kutlaması yaparken, Phoenix ve Detroit'te Trump destekçileri seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenlemişti. Silahlı protestocular "Hırsızlığı durdurun" yazılı bir pankart açmıştı.

AP, rtr, dpa / HT,SÖ

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