Amerikan medyası: CIA Kaşıkçı cinayetinden Veliahtı sorumlu tutuyor

ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesinin konuya yakın yetkililere dayandırdığı haberine göre CIA, 15 Suudi ajanın bu emri yerine yetirmek üzere devlete ait uçakla İstanbul'a gittiğini ve Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürdüğünü belirledi.

Haberde CIA'in Veliaht Prens bin Selman'ın kardeşi olan Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman ile Cemal Kaşıkçı arasında yapılan telefon görüşmesi başta olmak üzere birden çok istihbarat bilgisini değerlendirdiğini ifade edildi. Telefon görüşmesinde Büyükelçinin Kaşıkçı'yı ihtiyacı olan evrakları almak üzere İsanbul Başkonsolosluğuna yönlendirdiği iddia edildi.

Büyükelçi bin Selman iddiayı Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı. Büyükelçi açıklamasında, "Washington Post'a söylediğimiz gibi, Sayın Kaşıkçı ile son temas 26 Ekim 2017'de telefon mesajı ile olmuştur. Kendisiyle hiçbir zaman telefonda görüşmedim ve elbette herhangi bir nedenden dolayı Türkiye'ye gitmesini tavsiye etmedim. Amerikan hükümetini bu iddiayla ilgili ellerindeki belgeleri kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyorum" diye yazdı. Haberle ilgili CIA'den bir yorum yapılmadı.

"Onun bilgisi olmadan imkansız"

Washington Post'a konuşan bir yetkili, CIA'in Veliaht Prens'in ülkedeki konumunu dikkate alan bir değerlendirmede bulunduğunu belirterek, bu cinayetin onun bilgisi olmadan düzenlenmesine imkan olmadığını söyledi.

New York Times'ın bu iddianın ardından yayınladığı haberde de, CIA'in bulgularını İstanbul'a gönderilen ekiple Veliaht Prens'in yardımcıları arasında yapılan telefon görüşmelerine dayandırdığı öne sürüldü. Ancak gazete, Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesini istediğine dair bir bilginin söz konusun telefon görüşmelerinde geçmediğini de yazdı.

İddialar Suudi savcılıkla çelişiyor

Amerikan medyasına yansıyan söz konusu iddialar olayla ilgili soruşturmayı yürüten Suudi Arabistan'daki savcılığın cinayette Veliaht Prens'in rolü olmadığı tespitleriyle çelişiyor.

Savcılığın Perşembe günü yaptığı açıklamada İstanbul'a giden 15 kişilik ekibin Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan'a dönmesi için "ikna etmekle" görevlendirildiğini ancak operasyonun cinayetle ve Kaşıkçı'nın cesedinin parçalanmasıyla sonuçlandığı belirtilmişti. Savcılık olaya karışan beş şüphelinin idamını talep ediyor.

Son olarak 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girerken görülen Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamıştı. Suudi gazetecinin konsoloslukta öldürülmüş olabileceğine dair iddiaları uzun süre reddeden Riyad yönetimi, Türkiye'nin kamuoyuyla paylaştığı delillerin ardından cinayeti kabul etmek zorunda kalmıştı.

AFP/GY,GA

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