ABD'de Boeing 737 MAX 9'a uçuş yasağı

ABD Federal Havacılık İdaresi, Ocak ayı başında acil iniş yapmak zorunda kalan Boeing 737 MAX 9 tipi uçaklara sefer yasağı getirdi. THY de filosundaki bu tip uçakları seferden çekmişti.

Alaska Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 9 tipi bir uçağın, havada gövdesinden bir parçanın kopması ve acil iniş yapmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Federal Havacılık İdaresi (FAA) söz konusu uçaklara uçuş yasağı getirdi.

FAA'dan yapılan açıklamada, "Kapsamlı kontrol ve bakım çalışmaları tamamlanana ve inceleme sonuçları değerlendirilinceye kadar Amerikalı yolcuların güvenliği" için Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların sefere çıkmayacağı bildirildi.

Ocak ayı başında Alaska Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 9 tipi uçağın ABD'nin kuzeybatısındaki Oregon eyaletinin Portland kentinde kalkışından bir süre sonra acil çıkış kapısı kopmuş, bunun üzerine uçak Portland'a geri dönerek acil iniş yapmıştı. Olayda yolcu ve mürettebattan kimse yaralanmamıştı.

Uçağın gövdesinden bir bölüm sefer sırasında kopmuştu Fotoğraf: La Nacion via ZUMA Press/picture alliance

FAA açıklamasında, böyle bir olayın bir kez daha tekrarlanmamasından emin olmak istediğini belirterek, uçağın güvenli olduğundan emin olunana kadar da bu tip uçakların sefere çıkmayacağını vurguladı.

Boeing'in önerdiği kontrol ve bakım çalışmalarının yapılabilmesi için üretici firmadan bazı bilgilerin beklendiğini kaydeden FAA, ilk etapta yapılan yaklaşık 40 kontrol sonucu elde edilen verilerin incelenmesinin ardından kontrol ve bakım sürecine onay vereceğini ifade etti.

Türk Hava Yolları da beş uçağı seferden çekmişti

177 kişinin bulunduğu uçakta yaşanan olay sonrasında FAA soruşturma başlatmış, Alaska Havayolları da filosundaki 65 Boeing 737 MAX 9 tipi uçağı geçici olarak devre dışı bırakmıştı. Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların seferden çekilmesi Alaska Havayolları'nın yanı sıra United Airlines'ı etkilemiş, Türk Hava Yolları (THY), Panama'nın Copa Havayolları ve Aeromexico da bu tip uçakların operasyonlarını durdurmuştu.

THY, filosunda yer alan beş adet Boeing 737 MAX 9 tipi uçağı tedbir amaçlı olarak seferlerden çıkarmış ve beş uçaktan ikisi bu nedenle İran'da kalmıştı. Geçen hafta içinde ise THY, kontrollerinin yapılması için uçaklardan birini Bakü'ye diğerini Doha'ya yönlendirdi. Gerekli incelemelerin yapılmasının ardından Boeing 737 MAX 9 tipi beş uçağın yeniden seferlerde kullanılıp kullanılamayacağına karar verilecek.

Boeing 737 MAX tipi uçaklar geçmişte de kazalara yol açmış, Endonezya ve Etiyopya'da toplam 346 kişinin hayatını kaybettiği iki kazanın ardından Mart 2019'da bu tip uçaklara uçuş yasağı getirilmiş, 2020 yılının sonunda ise yapılan teknik çalışmaların ardından uçaklara yine sefer izni verilmişti.

AFP,DHA / JD,ET

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