Amedsporlu Çalar’ın futboldan men edilmesi tartışma yarattı

Amedspor-Sakaryaspor karşılaşmasında futbolcular arasında çıkan kavganın ardından Amedsporlu Mansur Çalar’ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından futboldan men edilmesi tartışma yarattı. Çalar'ın futboldan ömür boyu men edilmesine gerekçe olarak rakip takımın oyuncularına yönelik "saldırı” olarak değerlendirilen eylemleri ve "eylemindeki ısrarı” ve "eyleminde yabancı bir cisim kullanması” gösterildi. Mansur Çalar'a yönelik kararı "adil” bulmayan Amedspor, futbolcu hakkında alınan kararın siyasi olduğunu öne sürüyor.

2. Lig Beyaz Grup'ta 2 Mart Cumartesi günü Diyarbakır'da oynanan Amedspor-Sakaryaspor maçında futbolcular arasında yaşanan kavga sonucu Amedsporlu Mansur Çalar, rakip futbolculara saldırıları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti. Çalar, PFDK'ın Perşembe günü açıklanan kararına görerakip takım sporcularına yönelik saldırıları nedeniyle dört yıl müsabakalardan men ve 25 bin Türk Lirası para cezasına çarptırıldı. Ancak Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) ilgili maddesi uyarınca, Çalar'ın cezası üç yılı aştığı için hak mahrumiyeti cezası sürekli hâle getirildi.

PFDK’nın gerekçeli kararı

DW Türkçe'nin özel olarak ulaştığı PFDK'nın gerekçeli kararında yer alan bilgilere göre, Mansur Çalar'ın, Sakaryaspor'un "bir oyuncusunun boğazını sıkarak tırmaladığı ve rakibinin yüzüne tokat attığı, seremoni esnasında ve sonrasında elinde bir yabancı cisim olduğu” izlenen görüntülerle saptandı.

Kararda, Çalar'ın rakip takımın birden fazla oyuncusuna yönelik eylemlerinin "saldırı” olarak değerlendirildiği belirtilerek, "eylemi işleyiş şekli, eylemindeki ısrarı, eyleminde yabancı bir cisim kullanması ve bunun sonucunda birden fazla rakip sporcunun vücudunda yaralanmalara” sebep olmasının dikkate alındığı vurgulandı. Kararda, "bu eylemin sporun hiçbir mecrasında kabul edilmeyecek bir eylem olması da dikkate alınarak” oyuncuya ömür boyu men cezası verildiği ifade edildi.

Yayınlanan görüntüler etkili oldu

Amedspor-Sakaryaspor karşılaşması sonrasında, Sakaryasporlu futbolculara ait olduğu belirtilen, sporcuların kol, boyun ve yüz bölgelerinde yer alan çiziklerin yer aldığı fotoğraflar yerel medya kanallarının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Sakarya'da yayın yapan yerel televizyon kanalı TV264'ün yayınladığı maç görüntülerinde de Mansur Çalar'ın, Sakaryaspor forması giyen Almanya Kiel doğumlu Ferhat Yazgan'ın boğazına sarıldığı, diğer rakibi Hacı Ömer Doğru'ya da tokat attığı anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca Çalar'ın maç öncesi seremoninin ardından Yazgan'ın kalçasına doğru bir hamlede bulunduğu görülüyordu.



Sakaryaspor Başkan Vekili Cumhur Genç, A Spor'da 3 Mart Pazar akşamı katıldığı yayında, Amedsporlu futbolcu Çalar'ın, elinde sakladığı kesici bir aletle Sakaryasporlu Yazgan, Doğru ve Tevfik Köse'nin yaralanmasına neden olduğunu iddia etti. Devre arasında TFF temsilcisine rakipte kesici alet olduğunu ilettiklerini söyleyen Genç, ancak herhangi bir adım atılmadığını savundu. Genç, futbolcular hakkında doktor raporu aldıktan sonra emniyete giderek Amedsporlu Çalar ve maçın hakeminden şikayetçi olduklarını ifade etti. Çalar, açılan soruşturma kapsamında 4 Mart günü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. Mahkeme Çalar’ı yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza atması şartıyla serbest bıraktı.

Söz konusu televizyon programında adı geçen TFF temsilcisi Ozan Canyurt, konu hakkındaki sorularımızı, açıklama yapmasının yasak olduğunu belirterek geri çevirdi.

Özkurt: Belirlenen ceza sınırlarının dışına çıkıldı

Mansur Çalar hakkındaki kararı DW Türkçe’ye değerlendiren Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) hâkimi ve uzman hukukçu Emin Özkurt, "Olayı incelediğimizde ve kararın şekline baktığımızda, ceza için kamera kayıtları incelendiğinde ve olay sonrası oyuncularda oluşan yaralar bir arada değerlendirildiğinde 'Evet yeterli delil neticesinde makul ve hukuki bir sonuca ulaşılmıştır' demek mümkün” şeklinde konuştu.

Spor hukukçusu Emin Özkurt

Mansur Çalar hakkındaki kararı yorumlayan Özkurt, "Mansur Çalar'ın yaptığı eylemler ve benzeri eylemler için normalde Futbol Disiplin Talimatı'na göre 44/1-a kapsamında 5-10 maç ceza öngörüldüğünü” söyledi. Ancak PFDK'nın daha ağır bir ceza verdiğine işaret eden Özkurt, "PFDK burada, FDT'nin 4/2 maddesine yollama yaparak saldırı eyleminde bulunan futbolcuya FDT'da belirlenen ceza sınırlarının dışına çıkıp ve özellikli durumu göz önüne alarak bir karara varmıştır” dedi.

Özkurt, söz konusu "özellikli durumu" ise "elinde kesici aletle maçın başından itibaren taammüden yani tasarlayarak bu saldırıyı gerçekleştirmek özel şartın varlığı sayılır" ifadesiyle açıkladı.

FDT'nin 4/2 maddesinde özel şartların varlığı hâlinde, futbolculara uygulanan cezaların ağırlaştırılabilirip hafifletilebileceği belirtiliyor.

Hakemin ihmali var mı?

DW Türkçe'ye konuşan FIFA kokartlı eski hakem İsmet Arzuman, Sakaryasporlu futbolcuların ya da yöneticilerin hakeme rakip oyuncuda kesici alet olduğunu iletmelerinin cezai yaptırım için yeterli olmadığına dikkat çekti. Eski hakem Arzuman, "Hakemler takımların ya da oyuncuların beyanına göre bir işlem yapamaz. Ancak kendisinin tespit edebilmesi lazım. Eğer oyuncuda kesici bir alet bulmuşsa da cezalandırmadan geçemez. Kendi kariyeriyle oynar bunu yapan bir hakem. Demek ki maçın hakemi kesici bir alet görememiş'' şeklinde konuştu.



Hukukçu Özkurt, hakemin ihmali olduğu iddialarını ise "Kamuoyunda paylaşıldığı üzere, maç sırasında Mansur Çalar'ın elinde kesici alet olduğundan hakemin bilgisi var ise ve fakat müdahale etmemişse burada hakemin görevi ihmali söz konusu olur” sözleriyle değerlendirdi. Özkurt, "Futbol Disiplin Talimatı (FDT) 59’uncu maddeye göre görevlerinin gereğini yerine getirmeyen müsabaka görevlilerine üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir” dedi.

Amedspor'un tepkisi



Amedspor ise PFDK'nın kararına tepki gösterdi. Amedspor Başkanı Ali Karakaş, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, “Sakarya'da yayın yapan yerel bir televizyon kanalına ait belli belirsiz görüntülerle oyuncumuz için verilen bu karar adil değildir. Buna itiraz edeceğiz” şeklinde konuştu.

Fiziki müdahaleye maruz kalan Sakaryasporlu futbolcuların hatalı doktor raporu hazırlattıklarını iddia eden Karakaş, buna da ayrıca itiraz edeceklerini belirtti. Mansur'a verilen cezanın çok ağır olduğunu ve bu cezaylaTFF'nin siyasi bir karar verdiğinin savunan Karakaş, siyasilerin spor alanlarını birleştirici amaçlara değil ayrıştırıcı amaçlara alet ettiklerini öne sürdü.

Deniz Naki de men edilmişti

Mansur Çalar, Deniz Naki'nin ardından, Amedspor'un futboldan ömür boyu men cezası alan ikinci oyuncusu oldu. PFDK Ocak 2018’de Amedsporlu futbolcu Naki'yi “ayrımcılık ve ideolojik propaganda” nedeniyle 3 yıl 6 ay müsabakalardan men cezasına çarptırmış, ancak men cezası üç yılı aştığı için 29 yaşındaki oyuncu “sürekli hak mahrumiyeti cezası” almıştı.

Volkan Ağır

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