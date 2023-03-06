Amedspor: Güvenlik önlemleri yetersizdi

Deplasman maçı için gittiği Bursa'da saldırıya uğrayan ve 4 futbolcu ile 2 yöneticisi yaralanan Amedspor Diyarbakır'a döndü. Amedspor yöneticileri, güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu belirtti.

Türkiye'de zaman zaman meydana gelen futbolda şiddet olayları Pazar günü Bursa'da oynanan Bursaspor-Amedspor maçında farklı bir boyut kazandı.

Geçmişten beri husumetli olan iki takımın maçlarındaki gerginlik bu kez Amedspor'un Bursa'da kaldığı otelin önünde başladı. Amedspor'un konakladığı otelin önünde toplanan Bursasporlu taraftarlar, sloganlar atarak havai fişek patlattı. Bursasporlu taraftarların çektiği görüntülerde olay yerinde bulunan polis ekiplerinin gruba müdahale etmediği de görüldü. Gece geç saatlere kadar süren gerginlik Pazar günü oynanan maçta zirveye çıktı. Stadyuma gitmek üzere yola çıkan Amedspor konvoyu taşlanırken, maç sırasında da saldırılar devam etti. Amedspor yetkilileri sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle maçın iptal edilmesine yönelik taleplerinin ise karşılıksız kaldığını söyledi.

"Beyaz Toros" ve "Yeşil"in fotoğrafları açıldı

Gerginliğin had safhada olduğu karşılaşma sırasında sahaya atılan yabancı maddeler arasında av tüfeği fişeği, tabanca kurşunu, boş mermi kovanları da yer aldı. Maç sırasında stadyuma sokulması yasak olan çok sayıda meşale ve havai fişeklerin de sahaya atıldığı görüldü. Çıkan olaylar nedeniyle sık sık durdurulan maç sırasında Bursaspor tribünlerinde bir grup taraftar, 1990'lı yıllarda Doğu ve Güneydoğu'da JİTEM ve faili meçhullerle özdeşleşen "Beyaz Toros" fotoğrafının yer aldığı pankart ile adı pek çok faili meçhul cinayetle anılan "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım ve bir televizyon dizisinde JİTEM'in kilit ismi Cem Ersever'i canlandırdığı öne sürülen "Pala" karakterinin fotoğraflarının yer aldığı posterler açtı.

Tribünde açılan fotoğraflar Türkiye'de her kesimden binlerce kişinin tepkisine neden oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, fotoğrafların stadyuma girmesiyle ilgili ihmali olanların açığa alındığını duyurdu. Amedspor ve Diyarbakır'a yönelik ırkçı sloganların atıldığı maç boyunca futbolculara yönelik saldırılar sürdü. Amedspor yöneticileri, soyunma odasına giden futbolculara resmi güvenlik görevlisi ve Türkiye Futbol Federasyonu kartı taşıyan kişilerin de saldırdığını söyledi.

"Emniyet güçleri müdahale etmedi"

Maç sırasında çıkan olaylarda aralarında stadyumun güvenlik görevlilerinin de bulunduğu dokuz kişi gözaltına alınırken stadyumda görevli üç polis müdürü da görevden uzaklaştırıldı.

Bursaspor taraftarları sahaya atladı Fotoğraf: DHA

Bursa'ya girdikleri andan itibaren taciz ve saldırıya uğradıklarını söyleyen Amedspor yöneticilerine göre, güvenlik önlemleri yetersizdi.

Kulüp Başkanvekili Ömer Elaldı, otel önündeki saldırıların sabaha kadar sürdüğünü belirterek, emniyet güçlerinin bu saldırılara müdahale etmediğini belirtti:

"Emniyet güçleri müdahale etmedi. Tam tersi gülerek karşıladılar. Bunların verdiği güç ve güvenle birlikte ertesi gün stadyuma girer girmez saldırılar başladı. Yönetim, teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar hep birlikte üzerimize saldırdı. Maç sırasında da saldırılar hiç durmadı. Stadyumda hiçbir şekilde arama yapılmamıştı. Kafamıza mermiler, tüfek mermileri, bıçaklar, taşlar attılar."

"Israrla maçı oynattılar"

Bursa'da yaşanan olaylar Diyarbakır başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde ciddi tepkilere yol açtı. Kürt toplumuna yönelik ırkçı söylemler ve tribünde açılan tepkilerin odak noktasını oluşturdu.

Çok sayıda siyasetçi, aydın, yazar ve futbol kulübü bu temsilcileri de sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak olayları kınadı. Türkiye 2'nci Ligi'nde mücadele eden önemli futbol kulüplerinin başkanları da Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım'ı arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Futbolculara yönelik saldırılar maç boyunca sürdü Fotoğraf: DHA

Amedspor yetkilileri, çıkan büyük olaylara rağmen maçın oynatılmasında ısrar edilmesini şüpheli buluyor. Futbol karşılaşmalarında bu denli büyük olayların çıkması durumunda hakem tarafından maç iptal edilebiliyor veya ertelenebiliyor. Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım, hiçbir şekilde yeterli güvenlik önleminin alınmadığını belirterek, "Federasyon ve hakem ısrarla maçı oynattı. Yani oradaki genç sporcuların can güvenliğini düşünmeden oynattılar. Maç sonrasında soyunma odasına giderken oradaki güvenlik görevlileri, resmi görevliler, akredite edilmiş federasyon kartı olan görevliler sporcularımıza saldırdı" dedi.

Gerginlik 2009 yılında başladı

Bursaspor ile Diyarbakır takımları arasındaki gerginlik, 26 Eylül 2009 tarihinde Bursa'da oynanan Diyarbakırspor maçında Kürtlere yönelik hakaret içerikli slogan atılması ve taraftarlara saldırı yapılması ile başladı. O dönem Süper Lig'de mücadele eden her iki takımın Diyarbakır'da oynanan maçında da yine olaylar çıktı. Diyarbakırspor'un ligden düştüğü, Bursaspor'un ise şampiyon olduğu son olaylı maçtan sonra her iki kentin takımları arasında gerginlik hiç bitmedi.

Neredeyse her maçı olaylı olan Amedspor ve Bursaspor, geçen sezon 2'nci Lig'de yine karşı karşıya geldi. Geçen Eylül ayında Diyarbakır'da oynanan olaylı maçta Amedspor'a iki maç seyircisiz oynama ve 150 bin lira para cezası verildi.

Amedspor yöneticileri bugün bir basın toplantısı düzenledi Fotoğraf: DHA

Bu tür olaylara karşı cezasızlık uygulandığını belirten Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ceza konusunda adil davranmadığını belirtti:

"Bu yaşananlar Amed stadyumunda olsaydı bizi herhalde ligden men ederlerdi. Ben öyle tahmin ediyorum. Urfaspor maçında sahaya atılan 3-5 pet şişeden dolayı seyircisiz oynama cezası aldık. Spor bu değil. Spor dostluk, barış, kardeşlik ruhuyla oynanması gereken bir şeydir. Burada oynanan Bursa maçı yüzünden bize iki maç seyircisiz oynama, 150 bin lira para cezası ve türlü cezalar verildi. Ancak burada oynanan maçta sahaya bıçak, mermi atılmadı, ırkçı söylemler olmadı."

Amedspor'a destek

Olaylı maçtan sonra Pazartesi günü Diyarbakır'a dönen Amedspor kentte yoğun sevgi gösterileri ile karşılandı. 84 sivil toplum örgütünün birleşmesiyle kurulan Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu temsilcileri de kulüp binasına gelerek Amedspor'a destek verdi.

Platform adına açıklama yapan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, "Beyaz Toros" ve "Yeşil" fotoğraflarının sergilenmesinin organize bir kötülüğü açığa çıkardığını söyledi. Verilmek istenen mesaj ve yaratılmak istenen korku atmosferinin farkında olduklarını ifade eden Eren, "Bursaspor kulübünün hükmen mağlup sayılmasına, sportmenliğe, oyun kurallarına ve Türkiye Futbol Federasyonu kararları ile talimatlarına aykırı davranan Bursaspor futbolcularının tespit edilerek resmi müsabakalara katılmaktan men edilmesine, Bursaspor kulübünün lig süresince bütün resmi müsabakalarını seyircisiz oynamasına, taşkınlık yapan, fiziki saldırıda bulunan, kesici delici aletleri stada sokan, suçu ve suçluyu öven pankartlar taşıyan, ırkçı ve nefret içerikli çirkin ve kötü tezahürat yapan bütün seyircilerin tespit edilerek bu seyirciler hakkında ömür boyu bütün müsabakalara giriş yasağı getirilmesine karar verilmelidir" dedi.

UEFA'ya şikâyet edilecek

Yaşanan olaylardan sonra Bursaspor'u Türkiye Futbol Federasyonu'na şikâyet eden ve savcılığa suç duyurusunda bulunan Amedspor, aynı zamanda "ırkçı ve ayrımcı davranışlar" nedeniyle Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Etik ve Disiplin Kurulu'na da başvuracak. Diyarbakır Barosu da maçta meydana gelen olaylarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bursaspor'dan açıklama

Maçtan sonra meydana gelen yoğun tepki üzerine Bursaspor yönetimi de sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı. "Diyarbakır'daki maçın sonrasında da aynı duyarlılığı beklerdik" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Anlamadan, bilmeden oturdukları yerden ahkam kesenlerden sadece 'futbol oynamaya gittiğimiz' Diyarbakır'daki maçın sonrasında da aynı duyarlılığı beklerdik. Bursaspor siyaset üstü, bu şehrin ta kendisidir. Bu şehir bizim Bu sevda bizim!"