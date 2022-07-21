AMB'den radikal faiz artırımı

Avrupa Merkez Bankası (AMB), politika faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 0,50 seviyesine çıkardı. 2011'den bu yana ilk kez faiz artırımına giden AMB'nin kararı, uzun süreli gevşek para politikaları döneminin ardından tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Euro Bölgesi'nde yüzde 9'a yaklaşan enflasyon oranları karşısında harekete geçmemekle eleştirilen AMB'nin bugünkü oturumda 25 baz puanlık artış açıklaması bekleniyordu. AMB Başkanı Christine Lagarde Haziran ayında yaptığı açıklamada, faiz artırımının ilk etapta 25 baz puan olarak öngörüldüğünü, Eylül ayında 50 baz puana çıkarılabileceğini açıklamıştı.

Enflasyondaki sert tırmanışın kararın öne çekilmesinde etkili olduğu belirtiliyor. Ukrayna'daki savaş nedeniyle hızla artan enerji fiyatları, Euro Bölgesi'nde Haziran ayı tüketici enflasyonunun yüzde 8,6'ya fırlamasına neden olmuştu. AMB'nin Euro Bölgesi için faiz hedefi ise yüzde 2.

"Negatif faiz döneminin sonu"

AMB'den yapılan açıklamada, politika faizindeki 50 puanlık artışın, enflasyon riskleriyle ilgili değerlendirmelerin güncellenmesi sonucu alındığı ve "negatif faiz döneminin sonu anlamına geldiği" belirtildi.

AMB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödedikleri faiz oranını da yüzde -0,50'den yüzde 0,00'a yükseltti. Böylece elindeki fazla parayı merkez bankasına yatıran bankalar artık faiz ödemeyecek. Marjinal fonlama faizi de yüzde 0,75'e yükseltildi.

AMB'nin kararı, kredilerin pahalanması nedeniyle dünyanın büyük ekonomilerinde resesyon riski yaratıp yaratmayacağı konusunda soru işaretleri doğurdu. Enflasyonu kontrol altına almak üzere uygulanan faiz artışı, kredilere ulaşılmasını zorlaştırdığı için ekonomik büyümeye olumsuz etki edebiliyor. AMB'nin Eylül ayında bir 50 baz puanlık daha faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

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