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AMB politika faizini 25 puan daha artırdı

24 dakika önce

Avrupa Merkez Bankası, enflasyonla mücadele kapsamında faizleri 25 puan daha artırdı. AMB Başkanı Lagarde, Eylül'de faiz artırımlarına ara verilebileceğini kaydetti.

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Merkezi Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan Avrupa Merkez Bankası binasının önündeki euro sembolü - (13.01.2005)
AMB'nin Frankfurt'taki merkeziFotoğraf: Ralph Orlowski/Getty Images

Avrupa Merkez Bankası (AMB), yüksek enflasyona karşı mücadelede faiz artırma politikasına devam ederek üç temel politika faizini 25'er puan artırdı. Böylelikle refinansman faizi yüzde 4,25'e, mevduat faizi yüzde 3,75'e ve marjinal fonlama faizi yüzde 4,50'ye yükseldi. AMB bu kararla, rota değişikliğine gittiği 2022 yazından bu yana art arda dokuzuncu kez faiz artırımı gerçekleştirdi.

Ekonomi çevreleri ve iktisatçılardan faiz artırımlarına ara verilmesi çağrıları yapılırken, AMB Başkanı Christine Lagarde, enflasyona karşı mücadelede esnek bir faiz rotası benimsediklerini vurguladı. Eylül ayında faiz artırımı olabileceğini ya da ara verilebileceğini belirten Lagarde, ancak faiz indiriminin söz konusu olmayacağını kaydetti. Lagarde, hiçbir şeyin kesin olmadığını ve verilere göre hareket edeceklerini de sözlerine ekledi.

AMB Başkanı Christine Lagarde
Christine LagardeFotoğraf: Arne Dedert/dpa/picture alliance

"Orta vadede yüzde 2 hedefine bağlıyız"

AMB'den yapılan açıklamada da enflasyonda gerilemenin sürdüğü, ancak uzun süre yüksek seviyelerde kalacağı beklentisinin de devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, orta vadede yüzde 2 hedefine ulaşmada kararlı olunduğu vurgulanarak, gelecekte atılacak adımların da bu hedef doğrultusunda olacağı belirtildi. Euro Bölgesi'nde enflasyon Haziran ayında yüzde 5,5 olarak kaydedilmişti.

Bankacılardan "artırımlara ara verme" çağrısı

AMB'nin faiz artırımına Alman ekonomi dünyasından olumlu tepkiler geldi. Bankacılar Birliği İdari Direktörü Heiner Herkenhoff, enflasyona karşı mücadelenin henüz kazanılmadığını, bu nedenle AMB'nin sözünde durarak bir kez daha faiz artırımına gitmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Alman Tasarruf Sandıkları (Sparkasse) Başkanı Helmut Schleweis da enerji ve gıdanın dışında kalan çekirdek faizin yüksek oranlarda seyretmeye devam ettiğine işaret ederek son artışın gerekli olduğunu kaydetti. AMB'nin faiz artırımında küçük adımlarla ilerlemesini doğru bulduğunu söyleyen Schleweis, "Ancak bundan sonrası için daha temkinli olunması gerek. Çünkü şimdiye kadarki faiz adımları etkisini göstermeye başladı. Fiyatlarda yatışma eğilimi görülüyor. Dolayısıyla faiz artırımlarında bir ara verme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

 

AFP,rtr / BK,ET

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