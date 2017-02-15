Amazonlar'da son 14 yılın en şiddetli yangınları

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Dünyanın akciğeri olarak bilinen Amazonlar'da haziran ayında son 14 yılın en şiddetli yangınları kaydedildi. Hükümet, ekonomik kazanç için doğa tahribatına göz yummakla suçlanıyor.
Brezilya'daki Amazonlar bölgesi, son 14 yılda haziran ayında meydana gelen en şiddetli yangınlara sahne oluyor.
Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) verilerine göre Amazon ormanlarında haziran ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6'lık artışla 2 bin 300'den fazla yangın çıktı. Amazonlar'da haziran ayı rekoru daha önce, 3 bin 500'ün üstünde yangınla 2007 yılında kaydedilmişti.
Çevre örgütü Greenpeace'in Brezilya teşkilatı, yağışsız dönemin başlangıcında yangın sayısının bu kadar yüksek olmasının alarm anlamına geldiğini belirterek "Bölgede yağışların doğal olarak azaldığı aylarda, Amazon yazının başlangıcında yangın sayısının yüksekliği, sayının daha da artacağı eğilimine işaret ediyor" uyarısı yaptı.
Yangın sayısındaki artışın Yağmur Ormanlarının tahrip edilmesi ve iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu vurgulayan Greenpeace, ormanların ağaç kesenler, altın arayanlar ve hükümetin eylemleri nedeniyle dört bir yandan saldırı altında olduğunu belirterek "Ormanlar ve orman halkları açısından son derece üzücü bir dönem yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.
Brezilya hükümeti salı günü, Amazonlar bölgesinde ateş yakmayı 120 günlüğüne yasaklamıştı. Ancak geçen yıl da benzer bir yasak getirilmesine rağmen yangınlar önlenememişti. Çevreciler, hükümeti Amazonları korumak için etkili ve kapsamlı önlemler almamakla suçluyor.
Amazonların ekonomik kazanç için kullanılmasını savunan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, son dönemde çıkan yangınlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde. Bolsonaro, tarım, hayvancılık ve madencilikte yeni alanlar açılması için bölgenin tahrip edilmesine göz yummakla suçlanıyor.
dpa,AFP / BK,ET
© Deutsche Welle Türkçe
WWF’in bir araştırmasına göre koronavirüs döneminde ağaç katliamı yüzde 150 arttı. 18 ülkede yapılan araştırmada Mart ayında tropikal ormanların yüzölçümü 6 bin 500 kilometrekare azaldı.
Dünya kamuoyunun dikkati haftalardır yanan Amazon bölgesindeki yağmur ormanlarına çevrilmiş durumda. Ancak gezegenimizin her tarafında orman yangınları yaşanıyor. 2019’da şu ana dek 16 milyon orman yangını meydana geldi.
Amazon ormanlarındaki yangınlarla mücadele için G7 ülkeleri 22 milyon dolar sağlayacak. Alevlerle mücadele için yangın söndürme uçakların kullanılması amaçlanıyor.