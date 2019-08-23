Amazon yangınları ile ilgili soruşturma başlatıldı

Brezilya polisi, Amazon bölgesindeki yağmur ormanları yangınları ile ilgili olarak soruşturma başlattı. Twitter hesabından, "Ateş Günü" adı altında yangın çıkarmak için organize olduğu iddia edilen kişilerle ilgili polisin bir bilirkişi raporu hazırladığını duyuran Brezilya Adalet Bakanı Sergio Moro, "Amazon bölgesinde, suç kapsamına giren kundaklamalar sert bir biçimde cezalandırılacak" ifadesini kullandı.

Brezilya'da çıkan Globo Rural adlı dergide, son olarak 70 kişinin bölgedeki bir yol boyunca ormanı kundaklamak için Whatsapp grubu üzerinden sözleştiğini iddia etmişti. Dergide yer alan haberde, yangınların koordineli bir şekilde kasıtlı olarak çıkarıldığı ve bu eylemle Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun çevre kontrollerinin gevşetilmesi planlarına destek verilmek istendiği öne sürüldü.

Orman yangınlarında yüzde 82 artış

Çevrecilere göre Amazon Ormanları yangınlarının büyük bir bölümü, büyükbaş hayvan yetiştiren çiftçilerce bu hayvanlara mera alanı açılmak için kasten çıkarılıyor. Bölgedeki kuraklık nedeniyle de bu yangınlar çok hızlı bir şekilde büyük orman yangınlarına dönüşebiliyor.

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya son yılların en büyük orman yangınları ile karşı karşıya. Brezilya Uzay Ajansı‘nın (INPE) verdiği bilgiye göre, Ocak ayından bu yana ülkede yaşanan orman yangınlarında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 82 artış yaşandı. Buna göre yaklaşık sekiz aylık dönemde 79 binden fazla yangın tespit edildi. Ayrıca bu yangınların ağırlıklı olarak özel mülk olan toprakların yanı sıra koruma altındaki doğal bölgelerde ve yerli halkın yaşadığı yerlerde de çıktığı bildirildi.

Bolsonaro'ya yönelik suçlamalar

Çevre koruma örgütlerine göre yangınların artmasından Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro sorumlu. Çevreciler, sağ popülist siyasetçinin söylemleriyle ağaçları kesmek ve orman yangınları çıkarmak isteyen çiftçileri cesaretlendirdiğini ifade ediyor. Bolsonaro, daha önce Amazon bölgesi ile ilgili söylemlerinde bu bölgeyi ekonomik potansiyeli kullanılmayan bir yer olarak gördüğünü dile getirmişti.

Bolsonaro'nun tartışmalı çevre politikasına karşı ülkede eylemler de düzenleniyor. Son olarak geçtiğimiz Pazar günü Rio de Janeiro kentinde saantçıların, çevre aktivistlerinin ve siyasetçilerin de katılımı ile bir gösteri düzenlendi. Göstericiler eylem sırasında "Amazon kalacak, Bolsonaro gidecek" sloganları attı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro

Uluslararası destek

Amazon bölgesindeki orman yangınlarına karşı uzun bir süre tatmin edici adımlar atmayan Bolsonaro, artan uluslararası tepkilerin ardından yangın söndürme çalışmaları için Brezilya ordusunu seferber etti. Ülkenin yedi eyaletinde gerek yangınları söndürmek gerekse kundakçılarla mücadele için 43 binden fazla asker hazır tutuluyor. Ayrıca hava kuvvetlerine bağlı uçaklar da yangın söndürme faaliyetlerine destek veriyor. Bolsonaro, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in de bölgeye bir yangın söndürme uçağı göndermeyi teklif ettiğini duyurdu.

Dünyanın büyük sanayi ülkeleri de yangınlara müdahele için Güney Amerika ülkeleri ile temas halinde. Fransa'nın Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesi'nde konuyla ilgili bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölge ülkeleri ile görüşüldüğünü ve ilk etapta teknik ve mali yardım yapılacağını, daha sonra ise yeniden ağaçlandırma çalışmalarına katkı sunacaklarını bildirdi.

dpa,Reuters / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe