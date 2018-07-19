 Amazon Microsoft′un tahtını devraldı | EKONOMİ | DW | 08.01.2019

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EKONOMİ

Amazon Microsoft'un tahtını devraldı

Amazon, Microsoft'un beş haftalık saltanatına son vererek en değerli şirketler sıralamasında birinciliğe yükseldi. Amazon'un borsa değeri Wall Street'te yüzde 3'ün üzerinde prim yaparak 797 milyar dolara çıktı.

Deutschland Amazon Logistik Zentrum in Rheinberg (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

Borsa değeri tek seansta yüzde 3,44 oranında artarak 796 milyar 800 milyon dolara yükselen online perakendecilik devi Amazon bir ay önce Apple'i geçerek birinci sıraya yükselen Microsoft'un 783 milyar 400 milyon dolarlık borsa değerini de geride bıraktı.

Apple ise en değerli şirketler sıralamasında dördüncülüğe geriledi.

Borsa değerine göre yapılan dünyanın en değerli şirketler listesinin üst sıralarını Amerikan ileri teknoloji ve internet şirketleri işgal ediyor.

Amazon'u sırasıyla yazılım şirketi Microsoft, Google ana holdingi Alphabet ve 702 milyar dolarlık borsa değeriyle Apple izliyor.

DW, afp/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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