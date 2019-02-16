 Amazon Alexa kullanıcılarını dinliyor | YAŞAM | DW | 11.04.2019

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YAŞAM

Amazon Alexa kullanıcılarını dinliyor

Amazon çalışanlarının, şirketin sesli asistanı Alexa tarafından kaydedilen bazı kullanıcılara ait komutları dinlediği ortaya çıktı.

Amazon Schild (picture-alliance/empics/N. Ansell)

Amazon şirketinin, sesli asistanı Alexa'ya kullanıcıların kaydettiği komutları kısmen dinlettiği ortaya çıktı. Amazon çalışanlarının, kullanıcılara ait kayıtları, kullanılan yazılımı iyileştirmek için dinlediği ve deşifre ettiği belirtiliyor.

Amazon, Bloomberg'e Perşembe günü yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları doğrulayarak "Müşteri deneyimini iyileştirmek için sesli Alexa komut kayıtlarının sadece çok küçük bir bölümünü değerlendirmeye alıyoruz" ifadesini kullandı.

Bloomberg'in haberine göre söz konusu işlem ABD, Costa Rica, Hindistan ve Romanya gibi dünyanın birçok farklı ülkesinde gerçekleştiriliyor.

Bükreş'teki iki firma çalışanının verdiği bilgilere göre bir günlük mesai sırasında bin kadar kaydın transferi gerçekleşiyor.

Amazon, Bloomberg'e yaptığı açıklamada "Çalışanların bir kişi ya da hesabın kimliğini ortaya koyacak bilgilere doğrudan erişimi bulunmamaktadır" vurgusu yaptı.

Bloomberg'in haberinde verilerin işlendiği bir bilgisayardan alınan ekran görüntüsünde müşteri numarası, müşterinin ön adı ve cihazın seri numarasının yer aldığı kaydedildi. Firma, verileri kişisel gizlilik esaslarına çok sıkı bir şekilde uyarak kullandıklarını, bu verilere erişimin kısıtlı olduğunu ve şifreli olarak saklandığını belirtti.

Ayarları değiştirmek mümkün

Amazon'un Alexa ile ilgili açıkladığı bilgiler arasında kullanıcıların kayıtlarının dinlenebileceği hakkında net bir açıklama bulunmuyor. Ancak kullanıcıların ayarların altından, ses kayıtlarının iyileştirme çalışmalarında kullanılmasını engelleme imkanı bulunuyor.

Kendi sesli asistanları bulunan Apple ve Google firmalarından henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

dpa/BW,BK

©Deutsche Welle Türkçe

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