  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Amasra'daki maden faciasının en önemli nedeni olarak tali havalandırmadaki yetersizlik gösterildi
Amasra'daki maden faciasının en önemli nedeni olarak tali havalandırmadaki yetersizlik gösterildiFotoğraf: Can Bursalı/DW
PolitikaTürkiye

Maden faciasının nedeni tali havalandırmadaki yetersizlik

3 saat önce

Amasra maden faciasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu raporunda, ana havalandırmadaki eksikliğin yanı sıra tali havalandırmadaki yetersizlik kazanın en önemli nedeni olarak gösterildi.

https://p.dw.com/p/4Ogpc

Bartın'ın Amasra ilçesinde 42 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasını araştırmak üzere kurulan TBMM Araştırma Komisyonu raporunu tamamladı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında 14 Ekim 2022'de meydana gelen faciaya ilişkin 366 sayfalık raporda, olaya ilişkin ihmaller, tespitler ve önerilere yer verildi.

Raporda, iş kazalarında ihmal ve kusuru bulunanlara uygulanan cezai müeyyidelerin arttırılması, ruhsatsız üretim yapanların ömür boyu men edilmesi gerektiği, ayrıca bağımsız bir ulusal maden iş sağlığı ve güvenliği kurumu kurulması gerektiği belirtildi.

Kazanın nedeni

Raporda, "Yer altı şartlarının oluşturmuş olduğu ve kömürün kömürleşme derecesi esnasında bünyesinde var olan metan gazının, kömürün çatlak yapısı, üretim esnasında oluşan çatlaklarda ve boşluklarda ocak havasına salınımıyla ocak havasında patlayıcı bir ortam oluşturduğu" belirtilerek, bu ortamın oluşmaması için, metanın kaynağında önlenerek bertaraf edilmesi için metan içeriğinin tespit edilmesi, metan konsantrasyonunun ölçülmesi ve etkin bir havalandırma sistemi gerektiği vurgulandı. Kazanın nedenine ilişkin olarak raporda şu ifadeler yer aldı:

"Kazanın en önemli nedeni patlayıcı atmosferi oluşturan metan gazı varlığının ve patlamayı tetikleyici unsurların bu önlemlerle yönetilememesidir. Patlamanın meydana geldiği 14.10.2022 tarihinde metan ölçüm değerleri incelendiğinde uygulanan havalandırma projesinin, metanın patlama alt limitlerinin altında kalması için yeterli olmadığı görülmektedir."

Raporda, "Kazanın meydana gelmesinde ana havalandırmadaki eksiklikten daha önemli derecede olmak üzere tali havalandırmadaki yetersizlik en önemli nedenlerdendir" ifadeleri kullanıldı.

Raporda bununla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

"Metan patlamasının tetiklemesi ile artarda gerçekleştiği düşünülen kömür tozu patlamasının ve patlama şiddetinin ocağı yatay ve dikey yönde geniş bir alanda etkilemesinin nedeni başarılı bir tozla mücadele yapılamaması ve su/toz barajlarının yetersiz olması ve doğru konumlandırılmamış olmasıdır. Üretim ve hazırlık sırasında yapılan patlatmalı kazı faaliyetlerinin mevzuatta belirtilen şartlara uymaması ve bunları kontrol eden ve denetleyen etkin bir denetim ve kontrol mekanizması olmaması ortam güvenliğini riske atmıştır. Kaza anında personel eksikliği nedeni ile merkezi gaz izleme odasında tek operatörün çalışıyor olması, merkezi gaz izleme sisteminin sesli alarm sistemi ile entegre olmaması yer altı iletişim ağının zayıflamasına ve bilgi akışında aksaklıklara neden olmuştur."

"Cezai müeyyidelerin caydırıcılığı artırılmalı"

Raporda bu tür kazaların bir daha yaşanmaması için 120 maddelik öneri sunuldu. Özellikle yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu ve havza madenciliği konusuna dikkat çekilerek cezai müeyyidelerin artırılması gerektiği vurgulandı:

"İş kazalarında ihmal ve kusuru bulunanlara uygulanan cezai müeyyideler ve iş teftişlerinde denetim sırasında tespit edilen iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atan eksiklikler konusunda ihmal ve sorumluluk sahibi olanlara uygulanan idari yaptırımların caydırıcılığı artırılmalıdır. Ruhsatsız işletildiği tespit edilen ve kapatılan madenleri işleten kişilere hapis cezası verilmesi ve bu kişilerin ömür boyu madencilik faaliyetlerinden men edilmesine yönelik yasal düzenlemeler yapılmalıdır."

Bartın'da ölen madencilerin aileleri anlatıyor

Ayrıca madencilik mevzuatının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtilerek, kömür madenciliğine ilişkin tüm faaliyetler için ayrı bir mevzuat düzenlemesi yapılması, madencilik faaliyetlerinin tek bir çatı kuruluş altında toplanmasını sağlayacak, uluslararası standartlarda, bağımsız bir ulusal maden iş sağlığı ve güvenliği kurumu kurulması gerektiği kaydedildi.

"Havalandırma mevzuatı hazırlanmalı"

Raporda, gazlı ocaklar için ayrı bir havalandırma mevzuatı hazırlanması gerektiğine vurgu yapılarak, "Havalandırma projelerinin her ocağın özel şartları dikkate alınarak hazırlanması, ocak faaliyet değişikliklerine bağlı olarak güncellenmesi ve ilgili kurum/kuruluşlar tarafından onaylanarak uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir" denildi. Havalandırma sisteminin denetimi ile hava ölçüm ve analizleri için yeterli sayıda ve nitelikte personel görevlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Merkezi gaz izleme ile irtibat prosedürlerinin geliştirilmesi gerektiği belirtilerek, "Telsiz kullanılan yer altı maden iş yerlerinde ateşleyici ve merkezi gaz izleme irtibatlarının telsiz kayıtlarının kayıt edilebilir olması da gerekmektedir. Madenlerde, merkezi gaz izleme sistemi ile entegre çalışan erken uyarı sistemi bulunmalıdır" önerisi de yer aldı.

Raporda, madenlerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmetlere ilişkin önerilere de yer verilerek, "Maden iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmetleri, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden alması uygulamasına son verilmeli; her maden iş yerinin kendi iş sağlığı ve güvenliği bölümü ile yetkin ve yeterli kadroları bulundurması zorunluluk haline getirilmelidir. İş güvenliği uzmanlarının özlük hakları, denetledikleri işverenlere mali bağımlılıklarını ortadan kaldırılacak şekilde yeniden düzenlenmelidir" denildi. 
Maden iş yerlerinde verilen yıllık 16 saatlik zorunlu iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin sürelerinin artırılması gerektiği de belirtildi.

DHA/JD, EC

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen grizu faciasının ardından bölgede maden işçileri ile sağlık personeli - (15.10.2022)

Amasra: TTK Genel Müdürü ve bakanlık yetkilileri hakkında soruşturma

Amasra: TTK Genel Müdürü ve bakanlık yetkilileri hakkında soruşturma

Amasra'da 42 madencinin hayatını kaybettiği maden patlamasıyla ilgili TTK Genel Müdürü Eroğlu ile Çalışma ve Enerji Bakanlığı yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.
Hukuk ve Adalet24 Ocak 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Şanlıurfa'da sel

Depremden etkilenen Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi

Doğa ve Çevre1 saat önce
Toplam sayfa sayısı 1, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Almanya yabancı iş gücünü cezbetmekte zorlanıyor

Almanya nitelikli yabancı iş gücünü cezbedemiyor

Almanya nitelikli yabancı iş gücünü cezbedemiyor

Göç4 saat önce
Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili TOGG satışa çıkıyor.

Yerli otomobil TOGG satışa çıkıyor

Yerli otomobil TOGG satışa çıkıyor

Ekonomi14 saat önce
Depremde en çok can kaybı ve en çok hasar Hatay'da meydana geldi.

6 Şubat depremleri: Yeniden imarın maliyeti ne olacak?

6 Şubat depremleri: Yeniden imarın maliyeti ne olacak?

Felaket20 saat önce
Almanya'da yaklaşık 1,5 milyon seçmen bulunduğu tahmin ediliyor

Yurt dışı ve gümrüklerde sandıklar 27 Nisan'da kuruluyor

Yurt dışı ve gümrüklerde sandıklar 27 Nisan'da kuruluyor

Politika23 saat önce
Silicon Valley Bank'ın iflası piyasalarda endişeye neden oldu

Silicon Valley Bank'ın iflası piyasalarda endişe yarattı

Silicon Valley Bank'ın iflası piyasalarda endişe yarattı

Ekonomi14 Mart 2023
Diyarbakır'da 2015'te Hizbullah yanlılarının düzenlediği protesto gösterisinden

Vahdet Kitabevi'nden domuz bağı cinayetlerine: Hizbullah

Vahdet Kitabevi'nden domuz bağı cinayetlerine: Hizbullah

Terörizm13 Mart 2023
Ana sayfaya dön