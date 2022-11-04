Amasra: Gaz izleme odasında televizyon bulundu

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Amasya Taşkömürü İşletmesi'nde 14 Ekim'de 41 madencinin hayatını kaybettiği grizu ve kömür tozu patlamasın ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Patlamadan üç gün önce madende teftişte bulunan Çalışma Bakanlığı'nın tutanağına göre, madenin gaz izleme merkezinde televizyon bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınıp serbest bırakılan gaz izleme operatörü ise personel eksikliği olduğunu, tuvalet ihtiyacı olduğunda bile gaz verilerinin izlendiği monitörleri kimsenin takip etmediğini belirtti.

Fotoğraf: Arbeitsministerium der Türkei

Bakanlık televizyonu kaldırttı

Madende metan gazı artışı nedeniyle meydana gelen grizu ve kömür tozu patlamasıyla ilgili soruşturma dosyasında, Çalışma Bakanlığı'nın 11 Ekim tarihli müfettiş incelemesi tutanağı bulunuyor. Tutanağın "Teftiş döneminde işveren tarafından giderilen mevzuata aykırılıklar ve eksiklikler" bölümünde, maden için hayati öneme sahip olan gaz izleme odasında televizyon bulunduğu ve kaldırıldığı belirtiliyor.

Fotoğraf: Arbeitsministerium der Türkei

Personel eksik, oda bazen boş kalıyor

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gaz izleme operatörü ise ifadesinde metan, karbonmonoksit, havalandırma pervaneleri, bataryalar ve hava akım hızının takip edildiği beş monitörü izleme görevi olduğunu söylüyor. Operatör, madenin üç vardiya çalıştığını, her vardiyada en az iki gaz izleme operatörünün bulunmasını gerektiğini de belirttiği ifadesinde, patlamanın yaşandığı gün personel yetersizliği nedeniyle tek başına görev yaptığını belirtiyor.

Gaz izleme operatörü ifadesinde, "16.00 - 00.00 vardiyasında tek başıma görevliydim. Tek başıma olmamın sebebi, personel yetersizliğindendir. Patlama esnasında tek başıma olmamdan dolayı, hem dahili, hem de şahsi telefon ile birilerine bilgi vermeye çalışıyordum" diyor.

"İhtiyaç için çıkınca olabilecek sıkıntıları kimse takip etmez"

Gaz izleme operatörü ifadesinde ayrıca, yaz aylarında tek, kışın bazen iki kişi çalıştıklarını, tek çalışırken ihtiyaç halinde gaz izleme merkezinden ayrıldığında yaşanacak problemleri takip edecek kimsenin olmadığını da belirterek şunları söyledi:

"Çalıştığım on yıl boyunca yaz aylarında tek çalışırım. Kış aylarında bazen iki kişi oluruz. Tek çalıştığım zamanlarda ihtiyaçlarımı gidermek için gaz izleme merkezinden ayrıldığım zamanlarda merkez boş kalır. O sürede olabilecek sıkıntıları takip edecek kimse olmaz."

Bilirkişiler altı kusur bulmuştu

Madenin en kritik noktalarından birindeki personel yetersizliği ve çalışan personelin de odasında televizyon olması, patlamanın ardından hazırlanan ön bilirkişi raporunda da değinilen ihmallerden yalnızca biri. Bilirkişiler, patlamayla ilgili yaptıkları incelemede 6 temel kusur sıralamıştı. Bunlar, yetersiz havalandırma ve havalandırma modernizasyon projesinin hayata geçirilmemesi, metan drenajı yapılmaması, teknik personel eksikliği, kömür tozuna ilişkin yeterli önlemlerin alınmaması, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerin yetersiz oluşu şeklindeydi.