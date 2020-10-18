 Amartya Sen Barış Ödülü′nü aldı | ALMANYA | DW | 18.10.2020

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ALMANYA

Amartya Sen Barış Ödülü'nü aldı

Alman Yayıncılar Birliği'nin Barış Ödülü Frankfurt'ta düzenlenen törenle ödülün bu yılki sahibi Hint ekonomist ve filozof Amartya Sen'e verildi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, Sen'in "dünyayı değiştirdiğini" ifade etti.

Indien Nobelpreisträger Amartya Sen (Matthew Lloyd/Getty Images for ReSource 2012/Getty Images)

Eşitsizlik, yoksulluk, açlık ve kıtlık konularındaki eserleriyle dünya çapında üne kavuşan Hint ekonomist ve filozof Amartya Sen, Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen törenle Alman Yayıncılar Birliği'nin 2020 yılı Barış Ödülü'nü aldı. ABD'de yaşayan Sen geleneksel olarak Frankfurt Kitap Fuarı sonunda düzenlenen törene video-konferans yoluyla katıldı.

Törende konuşma yapması beklenen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de karantinada olması nedeniyle törene katılamadı. Steinmeier törende başkası tarafından okunan konuşmasında Sen'in "küresel adalet" düşüncesine hiç kimsenin olmadığı kadar bağlı olduğuna dikkat çekti. Sen'in akademisyen olduğuna ancak eserlerinin akademi dışına da çıktığına dikkat çeken Almanya Cumhurbaşkanı, Sen'in dünyayı sadece anlamaya değil değiştirmeye çalıştığını ve bunu da başardığını ifade etti. Steinmeier'in konuşmasında, "Amartya Sen bu dünyadaki eşitsizlik ve haksızlıklara karşı yazıyor" ifadeleri yer aldı.

1933 doğumlu Amartya Sen, refah ekonomisine katkılarından dolayı 1998 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülmüştü.

Alman Yayıncılar Birliği'nin Barış Ödülü, 1950 yılından beri veriliyor. Ödüle 1997 yılında Yaşar Kemal, 2005 yılında da Orhan Pamuk layık görülmüştü.

Almanya içinden ve dışından yazar, felsefeci ve bilim insanlarına verilen Barış Ödülü'nü alanlar arasında Hermann Hesse, Jürgen Habermas, Astrid Lindgren, Amos Oz, Mario Vargas Llosa, Mehudi Menuhin ve Max Frisch gibi isimler de bulunuyor.

dpa,epd/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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