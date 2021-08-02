Altun'dan #HelpTurkey kampanyasına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Pazar gecesi sosyal medyada ünlü isimlerin de paylaşmasıyla hızla yayılan #HelpTurkey kampanyasına tepki gösterdi. Uluslararası toplumu Türkiye'deki orman yangınları ile mücadele için yardıma çağıran kampanya ile ilgili açıklama yapan Altun, kampanyanın devleti aciz göstermek için düzenlendiğini savundu. Altun, "Yurt dışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası, ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet- millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır" açıklaması yaptı.

129 yangından 122'sinin kontrol altına alındığını belirten Altun, "Türkiyemiz güçlüdür. Devletimiz dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yitirdiğimiz canlar dışında bütün kayıplarımızı telafi edecek, içimizi yakan bu ateşi söndüreceğiz" ifadelerini kullandı.

#HelpTurkey kampanyası nedir?

Pazar akşam saatlerinde sosyal medyada başlatılan kampanyaya destek veren sosyal medya kullanıcıları "Bize yardım edebilecek tüm ülkelere seslenmek istiyorum. 112 adet yangın sebebiyle perişan ve harap olduk. Halen devam etmekte olan yangınlar çok güçlü. Bunları söndürmeye yetecek adette uçağımız yok. 8 insanı, sayısız hayvanı ve ormanlarımızı kaybettik. Lütfen bize yardım edin. Sadece bir dünyamız var. Lütfen bu mesajı yayın. Bizim çok acil olarak dünya çapında sesimizi duyurmaya ve yardıma ihtiyacımız var” mesajını birkaç dilde paylaşıyor. Mesaj ile Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi uluslararası kurumlardan destek talep ediliyor. Çok sayıda ünlü isim ve influencer da sosyal medya hesaplarından paylaşarak kampanyaya destek verdi.

Kampanyayı eleştirenler ise #Wedontneedhelp, #StrongTürkiye, #TürkiyeTürkiyedenBüyüktür gibi etiketlerle Türkiye'nin yangın söndürme çalışmalarında yardıma ihtiyacı olmadığını savunuyor.

DW/BÖ,ETO

© Deutsche Welle Türkçe