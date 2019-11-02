 Altun: Türkiye’nin elinde 20 IŞİD’li Alman var | TÜRKİYE | DW | 04.11.2019

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TÜRKİYE

Altun: Türkiye’nin elinde 20 IŞİD’li Alman var

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin elinde Alman uyruklu toplam 20 IŞİD’li bulunduğunu açıkladı. Avrupa ülkeleri IŞİD’li vatandaşları ile ilgili ne tür bir yol izleyeceklerini tartışıyor.

Fahrettin Altun (picture-alliance/AA/E. Elaldi )

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Alman uyruklu yirmi IŞİD'linin ülkelerine gönderileceği yönündeki açıklaması Almanya'da geniş yankı yarattı.

Stuttgarter Zeitung gazetesine konuşan Altun, Türk ordusunun Barış Pınarı Harekâtının başladığı 9 Ekim'den bu yana Alman uyruklu dört IŞİD mensubunu Suriye'de ele geçirdiğini, 16 Alman vatandaşının da halihazırda Türkiye'deki geri gönderme merkezlerinde tutulduğunu kaydetti. Türkiye'nin ağır bir yük taşıdığına işaret eden Altun, "Terörizmle mücadelede müttefiklerimizle tam işbirliğine ve aktif ortaklığa ihtiyacımız var" diye konuştu.

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Bakan Soylu yabancı ülke vatandaşı IŞİD’lilerin geri gönderileceklerini açıkladı. Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerin IŞİD’lileri vatandaşlıktan çıkartmasını eleştiren Soylu, “Nereme koyayım senin teröristini?” dedi. (02.11.2019)

IŞİD davalarında kamu yetkililerinin yargılanmaması ve Türkiye’de göz altına alınan IŞİD’lilerin sınırdan nasıl giriş çıkış yaptığına yönelik bilinmezlik, devletin IŞİD’le mücadelesine dair soru işaretleri yaratıyor. (03.11.2019)

Alman Ortadoğu uzmanı Guido Steinberg El Bağdadi’nin ölümünün ardından da IŞİD tehlikesinin sürdüğünü belirterek örgütün intikam saldırılarının en başta Kürtleri hedef alabileceği uyarısında bulundu. (28.10.2019)

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı sırasında Suriye’deki kamplardan 750 IŞİD'li tutuklunun kaçtığı bildirilmişti. Türkiye, YPG güçlerini IŞİD'lileri serbest bırakmakla suçlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı bir açıklamada, kaçan IŞİD'lilerin yaklaşık 500'ünün yabancı uyruklu olduğunu bildirmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, IŞİD'li kaçakların 287'sinin Türk güvenlik güçlerince yeniden yakalandığını bildirdi. Altun, Suriye'deki operasyondan bağımsız olarak Türkiye'nin elinde 813 IŞİD'li daha bulunduğunu açıkladı.

Soylu: Kimsenin oteli değiliz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonunda yaptığı açıklamada Suriye'de yakalanan IŞİD'lilerle ilgili olarak, "Yakalananları kendi ülkelerine göndereceğiz. Biz kimsenin DAEŞ mensubunun oteli değiliz" ifadelerini kullanmıştı. Soylu, Suriye'de yakalanan yabancı uyruklu IŞİD'lilerin önce Fırat Kalkanı Harekat bölgesine götürüldüğünü ve oradaki korunaklı cezaevlerinde tutulduğunu bildirmiş, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra ülkelerine gönderileceklerini kaydetmişti.

Alman İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin elindeki yirmi Alman uyruklu IŞİD'linin yanı sıra Suriye ve Irak'ta Kürtlerin gözetimindeki kamplarda da 80'i aşkın Alman vatandaşı IŞİD'li bulunuyor. YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarında da yaklaşık 12 bin IŞİD savaşçısının bulunduğu biliniyor.

Avrupa Parlamentosu'nun yaptığı bir incelemeye göre Batı Avrupa ülkeleri vatandaşı olan yaklaşık dört bin kişi IŞİD'e katılmış, yaklaşık üçte biri aradan geçen zamanda yeniden ülkelerine dönmüştü.

Vatandaşlıktan çıkarma uygulamaları

Avrupa ülkeleri, IŞİD'e katılmış vatandaşları ile ilgili ne tür bir yol izleyeceklerini aylardır tartışıyor. Avrupa ülkeleri, suçun farklı bir coğrafyada işlenmiş olması nedeniyle IŞİD'e katılmış vatandaşlarının yargılama sürecinde delil yetersizliğinden serbest kalmalarından ve iç güvenlik tehdidi oluşturmalarından endişeleniyor.

Son olarak 2013 yılında IŞİD'e katılmış iki Hollandalı kadın geçen hafta yardım istemek için Ankara'daki Hollanda Büyükelçiliğine başvurmuş, Hollanda'nın Fas vatandaşlığına da sahip olan iki kadını vatandaşlıktan çıkartma işlemlerini başlattığı ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sadece Hollanda değil, İngiltere'nin de IŞİD'lileri vatandaşlıktan çıkarma uygulamasına başvurduğuna dikkat çekerek, "Bu yeni bir yöntem. 'Ben vatandaşlıktan çıkardım siz başınızın çaresine bakın', bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aslında çatışma bölgelerinden üzerimize kalan, dünyanın çözmesi gereken konulardan birisidir" demişti.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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