 Altmaier ve Albayrak′tan ekonomik işbirliği mesajı | TÜRKİYE | DW | 25.10.2018

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TÜRKİYE

Altmaier ve Albayrak'tan ekonomik işbirliği mesajı

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier ile Türkiye Maliye Bakanı Albayrak yaptıkları ortak basın toplantısında ekonomik işbirliğini geliştirmekten yana mesajlar verdi. Albayrak ayrıca siyasi işbirliği beklediklerini de söyledi.

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier (sol) ile Türkiye Hazine Bakanı Albayrak

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier (sol) ile Türkiye Hazine Bakanı Albayrak

Ankara'yı ziyaret eden Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'ın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yaptığı görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Her iki bakan da, iki ülkenin ekonomik işbirliği açısından yeni bir dönemin başladığına işaret etti.

Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticari partneri olduğuna dikkat çeken Albayrak, ekonomik işbirliğinin siyasi işbirliğini de beraberinde getirmesini umduğunu belirtti. Almanya ile son dönemde sağlanan pozitif havayı daha da güçlendirmek için hangi alanlara yoğunlaşmak gerektiğini konuştuklarını belirten Albayrak, "İşbirliğimizin güçlenmesinin ticaret hacmimizin artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

"Türkiye ile ilgili gerçekler Almanya kamuoyunda ne kadar doğru yansılıtırsa o kadar önemli katkı yapacağını düşünüyorum" diyen Albayrak, daha güçlü iletişim kanalları tesis edilmesi için hazır olduklarını söyledi.

Altmaier ise, son yıllarda yaşanan sıkıntıların ardından ikili ilişkileri geliştirmekte kararlı olduklarını söyledi. İki ülkenin önemli birer ticaret partneri olduğunu hatırlatan Altmaier, 7 bin 500'den fazla Alman firmasının Türkiye'de yatırımları olduğunu belirtti.

Altmaier mevkidaşıyla Alman şirketlerin daha çok yatırım yapabilmeleri konusunu ele aldıklarını vurguladı. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda diyaloğun devam ettirilmesi için yer olduğunu belirten Altmaier, "bu meşakkatli bir yol" dedi. Altmaier ayrıca Türkiye'ye İdlib ve mülteci krizi konusunda gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür etti.

Altmaier, Alman iş dünyasının önemli temsilcileriyle birlikte Türkiye'yi ziyaret ediyor. 2013 yılında kurulması kararlaştırılan ancak bugüne kadar toplanamayan Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi’nin (JETCO) ilk toplantısının bugün yapılması, Türk-Alman Enerji Forumu'nun da Cuma günü toplanması planlanıyor.

DW/SÖ,GY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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