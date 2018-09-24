 Alternatif Nobel Ödülleri sahiplerine verildi | AVRUPA | DW | 23.11.2018

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AVRUPA

Alternatif Nobel Ödülleri sahiplerine verildi

Alternatif Nobel Ödülleri olarak da bilinen Doğru Yaşam Ödülleri İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Ödül kazanan 7 kişiden sadece 4'ü törene katılabildi.

Bu yıl ödüle layık görülen yedi kişiden sadece dördü törene katılabildi

Doğru Yaşam Ödülleri'ne layık görülen yedi kişiden sadece dördü törene katılabildi

Alternatif Nobel Ödülleri olarak da bilinen Doğru Yaşam Ödülleri Stockholm'deki Vasa Müzesi'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Bu yıl 290 bin euroluk para ödülüne layık görülen isimler Suudi Arabistan, Burkina Faso ve Avustralya'dan olmuştu.

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Alternatif Nobel Ödülleri olarak da bilinen Doğru Yaşam Ödülleri’nin bu yılki sahipleri belli oldu. Kazananlar arasında ilk kez Suudi Arabistan’dan insan hakları savunucuları da var. (24.09.2018)

Doğru Yaşam Vakfı tarafından verilen Alternatif Nobel Ödülü'ne layık görülen dört isimden biri olan Azeri gazeteci Hatice İsmailova seyahat yasağı nedeniyle ödül törenine katılamıyor. (24.11.2017)

Suudi Arabistan'dan insan hakları savunucuları Abdullah el Hamid, Muhammed Fahad el Kahtani ve Valid Ebu el Kair cezaevinde tutuklu bulundukları için törene katılamadı. Onların yerine ödülü Avukat Yahya Asiri aldı. Yaptığı konuşmada üç aktivistin insan haklarını savunan başkaları için ilham kaynağı olduğunu belirten Asiri "Eğer rejimin iddia ettiği gibi Suudi Arabistan gerçekten reformlara ilgiliyse, cesur reformcuların kendi ülkelerinde yıllarını cezaevinde geçirmek yerine kahraman olarak kutlanması gerekir" dedi.

Suudi Medeni ve Siyasi Haklar Birliği'nde (ACPRA) çalışmalar yapan üç aktivist "Suudi Arabistan'daki totaliter siyasi sistemde reform amacıyla, evrensel insan hakları prensipleri rehberliğinde gösterdikleri vizyoner ve cesur çabaları" nedeniyle Doğru Yaşam Ödülleri Vakfı tarafından ödüle layık görülmüştü.

El Hamid ve El Kahtani 2013 yılında "gösterilere çağrı yaparak karışıklık çıkarmak" ve "izinsiz örgüt kurmak" suçlarından Suudi Arabistan'da 11 ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ebu el Kair ise 2014 yılında "iktidara itaatsizlik" ve "uluslararası kuruluşlarla iletişim kurarak devletin itibarına zarar vermek" gibi suçlardan 15 yıl hapis cezası almıştı.

"Kıraç araziyi ormana dönüştürdüğü ve çiftçilerin toprağı yerli ve yerel bilgiyi kullanarak nasıl ıslah edebileceğini gösterdiği" için ödüle layık görülen Burkina Faso'dan Yacouba Sawadogo da ödül töreninde "Tüm sahip olduğum şey bir eşek ve bir araba. Tek zenginliğim yetiştirdiğim orman" diye konuştu.

Avustralya'dan tarım bilimci Tony Rinaudo ise bu yıl "geniş ölçekte kurak toprakların asgari masrafla nasıl yeşillendirilebileceğini göstererek milyonlarca insanın hayatını iyileştirdiği" gerekçesiyle para ödülüne layık görülmüştü.

2018 Onur Ödülü'nü bu yıl yolsuzluğa karşı girişimleri nedeniyle Guetemala'dan Thelma Aldana ve Kolombiya'dan Ivan Velasquez kazanmıştı. Aldana ve Velasquez'in "gücün kötüye kullanımının teşhir edilmesi ve yolsuzluğun soruşturulması için yenilikçi çalışmalarıyla halkın kamu kurumlarına güveninin yeniden inşa edilmesine" sundukları katkı nedeniyle ödüle layık görülmüştü. Velasquez törende yaptığı konuşmada yolsuzluğun insanlığa ve insan onuruna karşı suç olduğunu ifade etti.

Doğru Yaşam Ödülleri Vakfı Direktörü Ole von Uexküll de vakfın ödül sahiplerine hayatları boyunca refakat ettiğini ve çalışmalarını desteklediğini belirtti. 1980 yılında hayata geçirilen Doğru Yaşam Ödülleri özel bağışlarla finanse ediliyor.

Ödüller genellikle dört farklı dalda adaylara veriliyor. Onur Ödülü sadece bir dalda kişi ya da gruplara verilirken 3 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 290 bin euro) değerindeki para ödülü adaylar arasında paylaştırılıyor. Genellikle Onur Ödülü maddi desteğe ihtiyacı olmayan ancak çalışması takdir edilen kişi ya da gruplara veriliyor, dolayısıyla para ödülünü diğer üç aday kendi aralarında paylaşıyor. 

DW, dpa / EC, ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

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