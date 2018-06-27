Altan kardeşler ve Ilıcak hakkındaki cezalar onandı

İstinaf mahkemelerinden biri olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin 2'nci Ceza Dairesi, gazeteci Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak hakkındaki "darbe çağrışımı" davasında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadığını açıkladı.

15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulan Gülen hareketinin medya yapılanmasında yer alarak darbe çağrışımı yapan subliminal mesajlar vermekle suçlanan ve haklarında bu yılın Şubat ayında İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen üç sanığın cezaları bir üst mahkemece onandı.

Aynı cezayı alan diğer üç sanık Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül hakkında verilen "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası da aynı şekilde mahkemece onandı.

2'nci Ceza Dairesi, tutuksız sanık Mehmet Altan ile beş tutuklu sanığın Şubat ayında aldıkları cezaya karşı yapmış oldukları itiraz başvurularını da esastan reddetti.

Ceza dairesi, kararını Yargıtay yolu açık olmak üzere aldı. Sanıkların karara 15 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.

İki yıldan uzun bir zamandır hapisteler

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Gülen hareketinin medya yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında açılan davada tutuklu yargılanan ve iki yıldan uzun bir süredir cezaevinde olan Ahmet Altan ile Nazlı Ilıcak ve tutuksuz sanık Mehmet Altan hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme" suçundan Şubat ayında müebbet hapis cezası verilmişti.

Mehmet Altan tahliye edilmişti

Mehmet Altan'ın yaptığı başvurular üzerine Anayasa Mahkemesi 11 Ocak'ta ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de 20 Mart'ta kendisi hakkında "hak ihlali" yapıldığına dair karar vermiş, bunun ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, Altan hakkında yerel mahkemece verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin üst mahkemeye yapılan başvuruyu incelemişti.

Anayasa Mahkemesi'nin 11 Ocak'ta almış olduğu kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiği kararı doğrultusunda değerlendirmesini yapan 2'nci Ceza Dairesi, AYM'nin kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlaması dolayısıyla 27 Haziran'da Mehmet Altan hakkında tahliye kararı vermişti.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında başlatılan operasyonlar kapsamında kardeşi Ahmet Altan ile birlikte 10 Eylül 2016'da gözaltına alınan Altan, aynı yıl 22 Eylül'de de tutuklanmıştı.

DW/ÇÖ,CÖ

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