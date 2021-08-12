Altındağ'daki olaylar sonrasında 76 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ ilçesinde 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybettiği kavganın ardından "halkı provoke edip, algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada gerçek dışı paylaşımda bulundukları ve bölgedeki olaylara karıştıkları tespit edilen 76 kişinin gözaltına alındığını" açıkladı.





Ankara Emniyet Müdürlüğü, dün akşam yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Altındağ ilçemizde meydana gelen üzücü olayın ardından vatandaşlarımızı provoke edip algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada gerçek dışı paylaşımda bulundukları ve bölgedeki ızrar olaylarına karıştıkları tespit edilen 76 kişi yakalanmıştır. Yakalanan şahısların 38'inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma/ticareti gibi diğer suçlardan kaydı bulunmaktadır. Halkımızın sosyal medya üzerinden yapılan provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmemesi ve güvenlik güçlerimize yardımcı olması önemle duyurulur" denildi.

Ne olmuştu?

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir parkta, Salı gecesi iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybetmesinin ardından Önder ve Battalgazi mahallelerinde dün gece gerilim tırmandı. Sokağa çıkan kalabalık bir grup, Suriyeliler'e ait olduğunu düşündükleri ev ve dükkanlar ile otomobillere zarar verdi, kullanılamaz hale getirdi. Grup, sokaklarda yaya veya motorlu taşıtla gezerek slogan attı.

Olayların ardından Ankara Valiliği gece saat 00.40'ta yaptığı açıklamada, olayların sona erdiğini belirtilerek "Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur" çağrısı yapıldı. Valilik, dün sabah yaptığı açıklamada Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybettiği kavgayla ilgili olarak yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini duyurmuştu. Savcılık da daha sonra bu kişilerin tutuklandığını açıklamıştı.

DHA, DW/ AU, HS, AI, JD

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